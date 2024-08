Cette série a couté 465 millions de dollars et est disponible gratuitement

Avant l'arrivée de la saison 2 de la série "Les Anneaux de pouvoir" sur Prime Video, la saison 1 est disponible quelques jours gratuitement grâce à Samsung TV Plus

Les Anneaux de pouvoir disponible gratuitement

En 2018, on apprenait qu'Amazon Studios allait développer une série autour du Seigneur des anneaux, la célèbre œuvre de J. R. R Tolkien, dont Peter Jackson proposa une trilogie (2001-2003). Le studio en avait récupéré les droits en 2017 pour 250 millions de dollars, et comptait donc en tirer profit. C'est ainsi qu'une série adaptant les événements du Deuxième Âge entra en développement. On parlait alors d'un projet extrêmement ambitieux dont le coût pouvait s'élever à 500 millions de dollars.

Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Quatre ans plus tard, on découvrait enfin sur Prime Video Les Anneaux de pouvoir, Une première saison de huit épisodes et dont le budget aurait plutôt été de 465 millions de dollars, ce qui reste pharamineux. Le service de streaming a mis les moyens, et ne l'a pas regretté puisque la série a battu un record en attirant plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde le premier jour. De quoi confirmer les producteurs dans leur ambition et leur volonté de développer un show sur plusieurs saisons. La saison 2 s'apprête d'ailleurs à être lancée sur Prime Video le 29 août prochain.

Pour les retardataires, il serait donc bon de regarder au plus vite la saison 1 avant de découvrir le second chapitre. La bonne nouvelle est que cela est possible, gratuitement, grâce à Samsung TV Plus. En effet, plateforme de streaming gratuite, disponible sur les téléviseurs Samsung et les appareils Galaxy, propose Les Anneaux de pouvoir saison 1 depuis le 15 août. Les huit épisodes y sont disponibles, jusqu'au 28 août, sans qu'il soit nécessaire de payer quoi que ce soit. Un bon moyen d'attirer l'attention sur la saison 2 et de faire venir un nouveau public qui pourra ensuite se laisser convaincre par Prime Video pour découvrir la suite.

Une mise en bouche avant la saison 2

Pour rappel, Les Anneaux de pouvoir se déroule bien avant les événements du Seigneur des anneaux et du Hobbit (le Troisième Âge). Après une courte période de paix pour les Elfes, une bataille débute contre le Seigneur des Ténèbres Morgoth et son armée. Durant cette guerre, Galadriel (Morfydd Clark) perd un être cher. Mais après un long voyage durant lequel elle tente d'anéantir les forces des ténèbres, l'héroïne est conseillée par Elrond (Robert Aramayo) et le Haut Roi Gil-Galad (Benjamin Walker) d'arrêter sa quête de vengeance. Chose qu'elle refuse. Car d'après elle, le mal demeure et la paix serait sur le point de vaciller.

Lors de la saison 2, Galadriel et les autres héros de la série verront les ténèbres grandir toujours davantage. Mais surtout, le terrible Sauron (Charlie Vickers) se montrera impitoyable...