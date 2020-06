Les Autres : une série adaptée du film d'horreur est en préparation

Le film d’horreur culte d’Alejandro Amenábar, "Les Autres", porté par Nicole Kidman et sorti en 2001, va être adapté en une série tournée en langue espagnole. Aucune date n’a encore été annoncée pour sa sortie.

Les Autres : un classique de l'horreur

Les Autres se déroule en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une immense maison victorienne de l’île de Jersey, entre la France et l’Angleterre. Grace, une jeune femme pieuse, y vit avec ses deux enfants, Anne et Nicholas, en attendant le retour de son mari parti au front. Atteints d’une maladie rare et incurable, Anne et Nicholas ne doivent pas être exposés à la lumière du jour, et ne peuvent donc pas sortir de la maison, où ils vivent reclus, les rideaux fermés. Un jour, trois personnes frappent à la porte du manoir à la recherche d’un travail. Grace, qui a justement besoin d’aide pour s’occuper du parc autour de la maison et d’une nounou pour ses enfants, les engage. Mais après leur apparition, des événements étranges commencent à survenir dans la demeure. Au niveau du casting, le film d’Alejandro Amenábar est porté par Nicole Kidman, et ses enfants sont joués par Alakina Mann et James Bentley. C’est Elaine Cassidy, Christopher Eccleston et Fionnula Flanagan qui incarnent respectivement Lydia, Charles et Bertha Mills, les trois personnes qui frappent à la porte de la principale protagoniste.

Une série spin-off des Autres à venir

Comme le rapporte Variety, le studio BTF Media vient d’obtenir les droits d’une série spin-off issue du film de 2001. On ne connait pas encore son titre, ni qui apparaîtra au générique ou son intrigue. Une représentante du studio a commenté l’acquisition de la série issue des Autres :

Nous somme honorés de proposer un remake inimaginable au public hispanophone. C’est incroyable de voir qu’une histoire écrite il y a 20 ans résonne encore aujourd’hui : les thèmes comme l’auto-isolement, la paranoïa et la peur, en plus de notre désir intense de protéger nos enfants et nous-mêmes, sont plus actuels que jamais.

Un projet de remake est également en préparation

En avril dernier, nous vous rapportions qu’un remake hollywoodien des Autres devrait aussi voir le jour. Le but des producteurs est de réinventer et de moderniser l’histoire originale imaginée par Amenábar, et le projet semble attirer de nombreux acteurs réputés. À ce jour, on ne sait pas à quel point le projet a avancé. Aucune annonce concernant le casting ou la date de sortie n’a pour le moment été faite. Quoi qu’il en soit, étant donné le succès du film original, envisager un remake sur grand écran, et même une série spin-off, est un choix risqué. On verra si ces deux projets arrivent à nous surprendre.