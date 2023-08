Les Frères Scott : Bethany Joy Lenz révèle qu'elle a passé 10 ans dans une secte

Bethany Joy Lenz, l'interprète d'Haley dans la série "Les Frères Scott", a révélé qu'elle avait passé dix ans dans une secte. L'écriture de son autobiographie va lui permettre de revenir sur cette période douloureuse.

Les Frères Scott : les coulisses problématiques de la série

Entre 2003 et 2012, et pendant neuf saisons, la série Les Frères Scott a ravi bon nombre de spectateurs. En France, c'était un rendez-vous immanquable de TF1 pour les adeptes de teen drama. On y suivait la vie de lycéens et notamment leurs déboires amoureux. Mais le show allait au-delà en évoquant des thématiques profondes (comme c'est en réalité souvent le cas dans les teen drama).

De plus, bien que le titre français mette en avant les deux frères Lucas (Chad Michael Murray) et Nathan Scott (James Lafferty), le récit concernait également grandement plusieurs filles. À savoir Peyton (Hilarie Burton), Haley (Bethany Joy Lenz) et Brooke (Sophia Bush), toutes les trois extrêmement appréciées par le public.

Bethany Joy Lenz et James Lafferty - Les Frères Scott ©The CW

Mais si à l'écran tout semblait bien se passer dans Les Frères Scott, en tournage, la vie était moins rose. Dans leur podcast Drama Queens, les trois actrices se réunissent pour parler des coulisses de chaque épisode. Et bien souvent malheureusement elles évoquent des situations problématiques avec la production, allant jusqu'à une agression sexuelle d'Hilarie Burton par le créateur Mark Schwahn.

Bethany Joy Lenz, 10 ans dans une secte

Dernièrement, Bethany Joy Lenz a annoncé qu'elle allait publier une autobiographie. Quand on sait comment s'est passé la production de la série Les Frères Scott, sur laquelle l'actrice a passé près de dix ans de sa vie, on se dit qu'il y aura encore des révélations sur le show qui risquent de faire du bruit. Mais dans une interview donnée à People, la comédienne a surtout révélé qu'elle avait passé également dix ans dans une secte pendant sa période de travail sur Les Frères Scott.

L'actrice aurait alors subit des "abus spirituels" qui auraient nécessité ensuite qu'elle suive "beaucoup de thérapies".

Le rétablissement est différent pour chacun, en fonction de l'expérience du traumatisme. J'ai dû partir de ma compréhension personnelle de Dieu et des expériences que j'avais vécues. Ensuite, j'ai dû revenir à ce que j'étais avant et m'en souvenir, puis reconnaître qu'il y avait tant de choses que je ne savais pas.

Encore en pleine écriture de ses mémoires, l'interprète d'Haley reste encore vague sur ces révélations. Si elle admet qu'il est difficile pour elle de revenir sur des périodes "douloureuses", elle estime que c'est nécessaire pour elle.

Explorer les souvenirs et les affronter vraiment peut être un défi, mais j'y parviens.

Bethany Joy Lenz poursuit donc à sa manière sa reconstruction. Le podcast Drama Queen étant déjà une manière pour elle, et ses amies et anciennes collègues, de revenir sur leurs souffrances du passé.