Les séries sur Canal+ Séries à rattraper pendant le confinement

Etant donné les mesures de confinement du gouvernement, décidées suite à l'évolution de la pandémie de coronavirus, on vous propose pour ces prochains jours une sélection de séries à rattraper ou revoir sur les principales plateformes en France. On passe à Canal+ Séries, la plateforme de Canal+ réservée aux séries.

24 heures chrono - 9 saisons

Vingt-quatre heures pour empêcher une attaque terroriste. Et un épisode pour couvrir une heure en quasi-temps réel. C'est le concept génial de 24 heures chrono qui a fait son succès. Et même si c'est surtout la première saison qui respecte au mieux l'idée de temps réel, la course contre la montre proposée par les suivantes reste assez géniale. Car Jack Bauer incarne ce héros patriotique typique américain, prêt à se sacrifier pour son pays. De plus, en arrivant juste après les événements du 11 septembre 2001, la série a, comme Homeland, su capter l'inquiétude croissante et paranoïaque des Etats-Unis, mettant en scène un danger venant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur.

Ally McBeal - 5 saisons

Retour dans les années 1990 avec Ally McBeal, série culte sur une avocate trentenaire qui se laisse régulièrement déborder par son imagination. Que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, les choses ne sont pas simples pour elle. Dès lors, c'est avant tout une série sociale qui passionne par les relations entre Ally et ses collègues, davantage que par les affaires traitées. Le tout porté par une héroïne complexe et attachante.

Buffy contre les vampires - 7 saisons

On en parlait déjà dans notre article sur les séries d'Amazon, puisque la série est également présente sur cette plateforme. Mais on n'allait pas se priver de vous redire tout le bien qu'on pense de Buffy contre les vampires, histoire de vous convaincre un peu plus de (re)voir ce show mythique. Certes le maquillage des vampires que doit affronter Buffy a un peu vieilli, mais du côté de l'écriture de la série, de l'évolution des personnages et des thématiques abordées, c'est tout l'inverse ! Bref, on ne s'en lasse pas.

On ne peut parler de séries sur Canal+ sans évoquer ses créations originales Le Bureau des légendes et Engrenages. Deux séries "historiques" pour la chaîne qui abordent avec un réalisme saisissant de deux mondes passionnants. D'un côté l'espionnage au sein de la DGSE, de l'autre la justice en suivant procureur, capitaine de police, juge d'instruction et avocat pénaliste. Du très très lourd made in Canal !

How I Met Your Mother - 9 saisons

Même si la fin de How I Met Your Mother n'a pas convaincu tout le monde, la série reste une référence, très vite ancrée dans la culture pop grâce à ses moult dialogues cultes. Drôle et attachante, on y suit Ted qui se remémore ses jeunes années avec sa bande de potes et comment il a rencontré la mère de ses enfants. En ces temps de confinement, How I Met est tout simplement parfaite.

Utopia (2 saisons) et Misfits (5 saisons)

La Grande-Bretagne est plutôt douée lorsqu'il s'agit de séries. Et Utopia et Misfits font partie des meilleures propositions qu'on a pu avoir fin 2000 / début 2010. La première vous emmène dans une histoire de complot gouvernemental avec un groupe de fans d'un mystérieux manuscrit. On retiendra sa mise en scène fascinante et sa musique angoissante. La seconde vous fera voir des super-héros aux antipodes des Marvel et DC Comics avec un groupe de jeunes condamnés à des travaux d'intérêt général et qui développeront des pouvoirs après avoir été frappés par la foudre.

Toujours du côté british, on trouve le génial Ricky Gervais. Eh oui, l'homme à l'origine de la version américaine de The Office. Si vous connaissez cette série, on ne peut que vous conseiller de découvrir la version anglaise qui, elle, s'est contentée de deux petites saisons hilarantes. Il en va de même avec Extras qui suit les déboires d'acteurs abonnés aux petits rôles leur permettant, au mieux, de croiser des célébrités.

X-Files - 11 saisons

Avec les 11 saisons de X-Files vous ne verrez pas le temps passer durant le confinement. Encore une série culte emmenée par les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully. Un duo magique qui se lance dans des dossiers non classés (les « X-Files ») impliquant des phénomènes paranormaux. Verront-ils des petits bonhommes verts ? On vous laisse le découvrir avec X-Files, véritable phénomène pop et modèle d'écriture.

Twin Peaks - 2 saisons

C'est peut-être le meilleur moment pour se lancer dans Twin Peaks, série complexe et déroutante de David Lynch (comme tout son cinéma d'ailleurs). On y suit Dale Cooper, agent du FBI chargé d'enquêter sur le meurtre de la lycéenne Laura Palmer, et qui découvrira bien vite que la ville fictive de Twin Peaks a bien des secrets.

Atlanta - 2 saisons

C'est bien dommage, mais Atlanta est encore trop peu connue en France. La présence des deux premières saisons (les saisons 3 et 4 sont en production) sur la plateforme de Canal+ est donc une bonne chose, car on tient là une oeuvre d'une richesse folle. Partant de la scène rap d'Atlanta, la série parle surtout de condition sociale, celle d'une classe moyenne noire aux Etats-Unis qui voudrait jouer dans la cour des riches mais se prend constamment des murs. Un show qui questionne la célébrité, mais également les rapports humains entre des personnages attachants incarnés par Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield et Zazie Beetz.

On vous conseille aussi du côté des séries animées Rick et Morty (4 saisons), Futurama (10 saisons), Primal (1 saison) et Archer (5 saisons).