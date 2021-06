Liaison : première image de Vincent Cassel et Eva Green dans la série Apple

Vincent Cassel et Eva Green seront à la tête de "Liaison", première série franco-anglaise d'Apple. Une première image a été dévoilée ainsi que des infos sur le reste du casting.

Apple TV+, la force tranquille

Doucement mais sûrement, Apple TV+ continue de se développer. Loin d'être pour le moment au niveau de Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, le service d'Apple prend son temps pour proposer des projets qui ont tous quelque chose pour attirer, généralement au niveau du casting. Ainsi, il y a déjà eu See avec Jason Momoa et The Morning Show avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell (rien que ça !). Moins tape à l'œil mais finalement peut-être plus intéressante, il y a aussi eu Dickinson avec la très sympathique Hailee Steinfeld. Et dernièrement Histoire de Lisey a pu réunir Julianne Moore et Clive Owen dans une série de Stephen King.

Désormais, on va s'intéresser à Liaison (anciennement titrée Bruxelles), une série qui s'annonce très intrigante et devrait en intéresser plus d'un puisqu'on y trouvera Vincent Cassel et Eva Green !

Un superbe duo pour le thriller Liaison

Apple vient en effet d'annoncer la commande de ce thriller franco-anglais qui sera porté par les deux interprètes françaises qu'on ne présent plus à l'international. Il s'agira de la première création originale Apple en langues française et anglaise. En plus de cette annonce, une première image a déjà été dévoilée.

Liaison ©Apple

Dans son communiqué de presse, Apple annonce que Liaison sera "un thriller contemporain qui explore les enjeux et les possibles conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur". L'intrigue mélangera espionnage et politique sous fond d'amour passionnel. On n'en sait pas plus sur l'histoire et les personnages qui seront interprétés par Vincent Cassel et Eva Green, mais leur seule présence suffit à ce qu'on attende ce prochain programme.

Avec eux seront présents dans Liaison Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Mehrar, Philippine Leroy-Beaulieu ou encore Laetitia Eïdo. Stephen Hopkins se chargera de la réalisation tandis que Virginie Brac (Engrenages) est à la création et à l'écriture.

Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été annoncée pour Liaison.