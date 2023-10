Loki : est-ce que Deadpool pourrait apparaître dans la série ?

La saison 2 de "Loki" est disponible sur Disney+ et une question se pose sur de possibles connexions entre la série Marvel et le futur film "Deadpool 3". En effet, de nombreux indices poussent à penser que le mercenaire en collants rouges pourrait apparaître dans la série du dieu asgardien.

De Loki à Deadpool, il n’y a qu’un pas

Après une première saison passionnante, Loki est de retour sur Disney+ à travers sa seconde saison. Le premier épisode de cette saison 2 est disponible sur la plateforme depuis le vendredi 6 octobre dernier. Un premier épisode passionnant qui prend place directement après le dénouement de la première saison. Le public retrouve Loki, toujours incarné par Tom Hiddleston, perdu dans les rouages du temps. Il cherche à revenir dans son époque et à prévenir Mobius (Owen Wilson) de l’arrivée prochaine de Kang (Jonathan Majors).

Loki ©Disney+

Avec l’aide d'Ouroboros (Ke Huy Quan), Loki sort de sa phase et est ramené dans son propre continuum temporel. Loki et Mobius vont réunir leurs forces pour tenter de stopper la folie de Kang, qui semble contrôler la réalité elle-même. Mais alors, que vient faire Deadpool dans cette histoire ? Eh bien il se murmure depuis quelques temps que Deadpool 3 et la saison 2 de Loki pourraient être étroitement liés. Une hypothèse alimentée par différents signes et indices.

Le rôle de la TVA dans le MCU

La Time Variance Authority (TVA) existe pour garder un contrôle sur le continuum temporel. Lorsqu’un variant, comme Loki dans Avengers : Endgame, sort de sa ligne temporelle pour une raison ou une autre, la TVA intervient, récupère ce variant, et l'éjecte du continuum pour éviter tout dérèglement temporel.

Ce qui est assez étonnant, c’est que la TVA ne soit pas intervenue dans Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui mettent en scène une multitude de variants en dehors de leur propre ligne temporelle. Mais une chose est certaine, la TVA va jouer un rôle majeur dans la suite du MCU. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le producteur Kevin Wright au micro de ComicBook il y a quelques jours :

Je pense que tout ce que nous faisons ici jette certainement les bases d'une narration fertile ailleurs. Je peux dire de la part de tous les membres de l'équipe de Loki que nous sommes pleins d'espoir et enthousiasmés par la possibilité de voir la TVA être développée ailleurs. On considère ses membres comme une version multiverselle du SHIELD. Nous pouvons les utiliser dans tant d'endroits et raconter tant d'histoires sympas.

Loki ©Disney+

Il y a alors de grandes chances pour que la TVA joue un rôle dans Deadpool 3. Déjà, parce qu’il se dit qu'Owen Wilson serait au casting du film (même si l’information n’a pas encore été officialisée). Par contre, Jennifer Garner a été confirmée au casting du film. La comédienne va reprendre le rôle de Elektra, qu’elle n’a pas incarné depuis 2005. Vraisemblablement, elle jouera une variante du personnage, car il est campé par Elodie Yung (Marvel’s Daredevil) dans le MCU.

De même, il y a de grandes chances que Hugh Jackman joue un variant de Wolverine. Des rumeurs disent que Deadpool pourrait voyager dans le multivers à la recherche du meilleur Wolverine, ce qui le conduirait jusqu’à la version incarnée par Hugh Jackman. Si cette théorie est vraie, la TVA sera donc logiquement impliquée…

La TVA dans Deadpool 3 ?

De plus, si Deadpool 2 est canon, sa conclusion tend elle aussi à l’intervention de la TVA. En effet, le long-métrage se termine avec Wade Wilson qui part dans le continuum temporel pour changer son passé. Grâce à la technologie de Cable, on le voit sauver sa femme, assassiner une version de Ryan Reynolds qui lit le scénario de Green Lantern, ou encore découper la tête du Deadpool bizarre de X-Men Origins : Wolverine. Tant d’actions qui devraient là aussi attirer l’attention de la TVA.

Autre indice : sur les photos de tournage de Deadpool 3, on peut voir Ryan Reynolds et Hugh Jackman évoluer en plein désert. Certains fans pensent qu’il s’agit en réalité du Néant. Un lieu dans lequel sont rejetés les variants purgés par la TVA, présenté à la fin de la première saison de Loki. Un sort que pourrait subir le mercenaire décérébré.

Ainsi, puisque la saison 2 de Loki va explorer le multivers et le continuum temporel, on croise les doigts pour que Deadpool fasse une apparition dans le show. Pour le moment, rien ne vient officialiser ce fantasme. S’adressant à Variety, le producteur Kevin Wright n’a cependant pas caché son envie de voir la TVA gagner en importance :

La TVA peut être un outil de connexion passionnant pour une narration plus large. Nous n’en avons vu qu’une petite fraction. Nous traitons spécifiquement de ce petit département avec Mobius, B-15 et Renslayer, mais si vous regardez les perspectives, cet endroit est infini. Il y a tant d’histoires à raconter. Nous espérons que d'autres personnes voudront venir jouer avec nous.

Loki est à suivre actuellement sur Disney+.