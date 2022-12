Loki : découvrez les premières images de la saison 2

Sorti en 2021 sur Disney+, la série « Loki » a suscité un véritable engouement. Face à son succès et à son importance vis-à-vis de la timeline, une saison 2 a été annoncée par Marvel Studios. Voici les toutes premières images de la suite du programme porté par Tom Hiddleston.

Loki : une série importante pour le MCU

En 2021, Michael Waldron a développé une série centrée sur le célèbre Loki. Après avoir trouvé la mort des mains de Thanos au début d'Avengers : Infinity War, le dieu du mensonge a eu droit à une seconde chance. Dans Avengers : Endgame, certains des plus grands héros Marvel remontent le temps pour mettre la main sur les Pierres d'infinité dans le but d'annuler le snap de Thanos. Iron Man, Captain America, Hulk et Ant-Man retournent en 2012, à l'époque du premier Avengers, quand New York est attaqué par les Chitauri. Alors qu'ils tentent de mettre la main sur le cube cosmique, c'est finalement le Loki de cette timeline qui s'échappe avec l'aide de cette pierre de l'espace.

Loki ©Marvel Studios

Loki se retrouve alors en liberté, loin des tribulations des Avengers. Mais cette évasion du continuum temporel attire l'attention de la TVA, une organisation qui veille à ce que le temps suive son cours. L'évasion de Loki fait de lui un variant, ce qui pousse la TVA à l'emprisonner. La saison 1 de Loki raconte comment le dieu du mensonge va apprendre les rouages du continuum temporel, et comment il va entrer en contact avec de nouveaux personnages : Sylvie (Sophia Di Martino) et Mobius (Owen Wilson).

La suite se dévoile

Loki a rencontré des critiques majoritairement positives. En plus d'être qualitativement séduisant, le show a un impact important sur le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, le dernier épisode de la saison 1 dévoile un premier aperçu de Jonathan Majors dans la peau de Kang. Un Kang plutôt accueillant qui protège le continuum temporel contre ses variants belliqueux. Mais lorsque Sylvie décide de l'assassiner, le continuum temporel part en vrille. Et Loki revient dans une réalité dominée par Kang. Un acte de rébellion qui va donc avoir de très lourdes conséquences sur le reste du MCU.

La saison 2 de Loki devrait donc exploiter la suite de ce scénario complexe. Loki va certainement se confronter à Kang et tenter de rectifier l'erreur de Sylvie. Logiquement, la suite de Loki devrait aussi avoir une incidence sur le reste du MCU et notamment sur les deux prochains Avengers.

Le compte Twitter de DiscussingFilm vient de dévoiler les premiers clichés de la saison 2 de Loki. On peut y voir Tom Hiddleston de retour pour la neuvième fois dans la peau du dieu asgardien. D'autres images dévoilent Sophia Di Martino de retour en Sylvie et Owen Wilson en Mobius, le sympathique agent de la TVA. Des photographies qui présentent un Loki dans son élégant costume, ce qui suggère que ce dernier ne sera plus le prisonnier de la TVA. Sylvie quant à elle, semble plutôt fatiguée, ou en tout cas désarçonnée, peut-être par d'éventuels événements dont elle aurait perdu le contrôle. Enfin, ces images officialisent le retour d'Owen Wilson, malgré la fin plutôt dramatique de son personnage. Si Loki saison 2 n'a pas encore de date de sortie officielle, on peut s'attendre à une diffusion courant 2023 sur Disney+ au vu du spot à découvrir ci-dessous.