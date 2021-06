Loki : qui sont les Gardiens du temps ?

Le premier épisode de la série « Loki » est disponible sur Disney+. L'occasion pour Michael Waldron de poser les bases de son show, et de présenter quelques éléments centraux comme Les Gardiens du temps. Mais au fait, qui sont ces entités surpuissantes ?

Loki : un premier épisode intrigant

La série Loki vient de dévoiler son tout premier épisode ce mercredi 10 juin sur Disney+. L'occasion pour Michael Waldron de présenter l'univers inédit de son show : le retour de Tom Hiddleston dans la peau du Dieu de la malice, Mobius M Mobius, le personnage incarné par Owen Wilson, la TVA (Time Variance Authority), et Les Gardiens du temps. Des éléments qui mettent doucement en place l'intrigue de la série qui dévoilera un nouvel épisode chaque mercredi sur la plateforme de streaming. Cette troisième série du Marvel Cinematic Universe (MCU) devrait en tout cas avoir une incidence sur l'avenir du MCU, notamment sur des films comme Doctor Strange et le Multivers de la Folie et Spider-Man : No Way Home.

Loki (Tom Hiddleston) - Loki ©Marvel Studios / Disney+

Ce premier épisode de Loki met en lumière le fonctionnement de la TVA. Les spectateurs apprennent alors que cette organisation secrète est dirigée par Les Gardiens du temps. Des êtres surpuissants, presque omnipotents, qui vivent dans l'ombre de cette entreprise pas comme les autres. Si, pour le moment, leur identité demeure très mystérieuse, les Gardiens du temps sont déjà apparus à de nombreuses occasions dans les comics.

Qui sont Les Gardiens du temps ?

Les Gardiens du temps sont créés en 1976 par John Buscema et Joe Sinnott dans un comics Thor. Ces gardiens sont au nombre de trois : Ast, Vorth et Zanth, et seraient une création mystérieuse d'un être appelé Celui-Qui-Reste (en réalité ils sont 4 mais l'un d'eux a été banni par Celui-Qui-Reste). Existants au point final et unique entre toutes les réalités, ils servent deux objectifs : ils modélisent l'avenir pour éviter les erreurs passées et servent de batterie vivante au temps lui-même. Cependant, dans les comics, ces trois gardiens ont des buts personnels corrompus. Ils délaissent rapidement leur mission pour remonter le temps et voir de leurs propres yeux l'origine de l'univers, provoquant un séisme cosmique détruisant une réalité entière. Celui-Qui-Reste créa alors de nouveaux gardiens, qui s'autoproclamèrent les surveillants du flot temporel.

Les Gardiens du temps ©Marvel Comics

Leur apparence dans les comics ressemble à celle décrite dans la série Loki. Ce sont trois individus géants, qui portent de longues robes bleues, et ont une peau verte qui renvoie parfois à un aspect reptilien. Forcément, de par leur statut cosmique, Les Gardiens du temps n'apparaissent qu'en de très rares occasions face aux mortels. Dans les comics, Les Gardiens du temps sont des êtres assez ambigus, qui s'apparentent davantage à des supers-vilains qu'à de véritables gardiens. Ils se sont notamment associés au terrible Immortus, qu'ils prirent comme élève. Immortus est un autre nom porté par Kang le conquérant, un super-vilain expert dans les voyages temporels, qui va par ailleurs apparaître dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Et ce n'est certainement pas une coïncidence...

Des pouvoirs cosmiques sans limite

Les Gardiens du temps ont de vastes pouvoirs de manipulation de l'énergie temporelle. Ils peuvent accélérer le temps, le ralentir, le remonter. Ils peuvent voyager dans le temps, l'espace et les réalités. Ces entités ont également la capacité d'accorder des pouvoirs à d'autres individus. Mais surtout, ils peuvent supprimer des réalités entières en quelques secondes. Ils ont une autorité tellement supérieure que même Le Tribunal Vivant ne peut les juger.

Les Gardiens du temps ©Marvel Comics

Les Gardiens du temps n'ont qu'un seul ennemi : Les Perturbateurs du Temps. Sorte de doubles démoniaques des Gardiens, leur but est de créer le chaos dans le continuum temporel. Chacun des deux groupes existe dans deux réalités divergentes, manipulant chacun de leur côté les événements qui dictent le multivers pour assurer leur propre domination. Vous l'aurez donc compris, ces Gardiens du temps sont des personnages extrêmement complexes, qui vont certainement rester dans l'ombre encore pour quelque temps. Reste à savoir si ils joueront un rôle prépondérant dans l'avenir du MCU ou pas...