Loki : focus sur Mobius, interprété par Owen Wilson dans la série Marvel

Le premier épisode de « Loki » vient de débarquer sur Disney+. L'occasion de se concentrer sur quelques éléments de ce démarrage, notamment sur Mobius M Mobius, le personnage incarné par Owen Wilson.

Loki : c'est parti

Dirigée par Michael Waldron et Kate Herron, la série Loki vient de faire son entrée fracassante sur Disney+. Un épisode pilote largement convaincant qui permet de présenter la TVA (Time Variance Authority), et d'apporter, déjà, quelques éléments d'explication. Les spectateurs apprennent que la TVA est chargée de maintenir l'ordre dans le continuum temporel, et de rechercher les hors-la-loi qui brisent les lignes temporelles. L'occasion, aussi, de présenter Miss Minute, et surtout, de ramener Tom Hiddleston dans la peau du dieu de la malice. Ce premier épisode sert enfin à introduire un tout nouveau personnage dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) : Mobius M Mobius, incarné par l'acteur Owen Wilson.

Qui est Mobius ?

Mobius M Mobius apparaît pour la première fois en 1991 dans un comic centré sur Les 4 Fantastiques. Il est créé par Mark Gruenwald et Tom DeFalco. Mobius est un bureaucrate et un cadre intermédiaire de la TVA. À l'origine, il est chargé de discipliner Les 4 Fantastiques qui ont violé certaines lois temporelles. Personnage secondaire dans les pages des comics, son apparence est bien différente de la représentation d'Owen Wilson dans la série Loki. Dans les pages des bandes dessinées, Mobius est un clone génétiquement modifié créé pour remplir des fonctions spéciales.

Mobius M Mobius ©Marvel Comics

Employé à vie par la TVA, Mobius et ses doubles sont calqués sur le physique de Mark Gruenwald, son créateur. Plus tard, ils changent d'apparence pour ressembler à Tom DeFalco (l'autre créateur). Mobius a débuté sa course dans l'encadrement intermédiaire avant de monter les échelons pour devenir l'un des juges suprêmes de la TVA. Mobius a donc rencontré d'innombrables personnages cosmiques au cours de sa carrière. Mais, contrairement à ce que Michael Waldron veut mettre en place, Mobius et Loki ne se sont croisés qu'en de très rares occasions dans les récits papiers. Dans les comics, son obsession concerne Reed Richars, le leader des 4 Fantastiques, qu'il cherche régulièrement à appréhender.

Mobius dans la série Loki

Avec ces informations, Owen Wilson paraît tout de suite moins sympa. Peut-être que son personnage a une idée spécifique en tête pour monter les échelons. Peut-être qu'il cherche à manipuler Loki pour arriver à ses fins. Et surtout, peut-être que la série Loki va introduire Reed Richards dans le MCU. Dans le show, Mobius est en liaison avec Loki, et lui demande de l'aide pour appréhender un puissant Variant.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Ainsi, Mobius pourrait jouer un rôle plus important qu'il n'y paraît dans le MCU. Même si la série n'a pas encore abordé le concept des clones, il est fort probable que Marvel Studios ne passe pas à côté de cet élément, qui, scénaristiquement, est quand même très avantageux. Si Mobius meurt, c'est extrêmement simple de le remplacer. Le scénariste Mark Gruenwald est également la tête pensante derrière le personnage de La Sorcière Rouge dans les comics. C'est lui qui a donné ses pouvoirs les plus puissants à Wanda et il a également imaginé le Darkhold. Des éléments repris dans la série WandaVision. Son influence n'est donc pas négligeable, et Marvel Studios semble piocher dans ses idées. Ce qui laisse entendre que Loki pourrait largement développer Mobius, et en faire un personnage central de la phase 4 du MCU.

Loki est disponible sur Disney+. Découvrez notre avis sur les deux premiers épisodes.