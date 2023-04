LOL Qui rit, sort : Ahmed Sylla contredit Blanche Gardin sur les salaires du programme

Le 20 avril 2023, Blanche Gardin a publié un long message dans lequel elle dénonce les pratiques de la firme Amazon et la proposition qui lui aurait été faite pour participer à la quatrième saison de LOL : Qui rit, sort !. L'humoriste se serait vu offrir 200 000 euros pour une seule journée de tournage. Dans son réquisitoire, elle a déclaré, en s'adressant directement à Jeff Bezos :

Quatre jours plus tard, Amazon a répondu aux propos de la comédienne , affirmant que sa déclaration "contient des commentaires faux et inexacts". La firme a également mis en avant sa contribution "au dynamisme des territoires" français, son "service d'excellente qualité", "son engagement dans la lutte contre le changement climatique" ou encore "l'environnement de travail sûr et moderne" qu'elle offre à ses employés.