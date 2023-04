LOL : qui rit, sort ! : Amazon répond à Blanche Gardin

C'est en des termes forts que Blanche Gardin a dénoncé le 20 avril 2023 les pratiques d'Amazon et, la concernant plus particulièrement, la proposition de Prime Video de rejoindre la nouvelle saison du programme humoristique LOL : qui rit, sort ! pour un montant qu'elle a jugé indécent. Selon les mots de la star du stand-up et actrice de cinéma, c'est en effet 200 000 euros qui lui ont été proposés pour une seule journée de tournage. Blanche Gardin, connue pour ne pas faire secret de ses positions politiques, a ainsi fait un réquisitoire contre Amazon, déclarant :

- Que les emplois qu’elle crée en en détruisant d’autres sont des emplois éreintant dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu’on empêche de se syndiquer…

Des reproches qui ont fait grand bruit, autant auprès des soutiens de Blanche Gardin qui ont loué sa prise de parole que chez ses détracteurs, qui ont eux dénoncé l'hypocrisie de celle qui a produite sa série La meilleure version de moi-même du côté de Canal+, dont l'actionnaire principal est le très controversé Vincent Bolloré. La déclaration de la comédienne a même suffisamment préoccupé l'entreprise Amazon elle-même, pour que celle-ci y apporte publiquement sa réponse.

Communiquée par l'agence français de relations média d'Amazon, la réponse de l'entreprise est attribuée à un de ses porte-paroles. Ses mots sont les suivants, et reprennent une grande partie des points critiqués par Blanche Gardin :

La déclaration de Madame Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts à propos d'Amazon. Depuis plus de deux décennies, nous nous efforçons de gagner la confiance de nos clients en France en contribuant au dynamisme des territoires, en offrant un service d’excellente qualité, une offre large de produits et des prix bas, et ce malgré l'augmentation du coût de la vie. Nous avons pris un engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec The Climate Pledge, pour atteindre la neutralité carbone dès 2040.

Nous soutenons en France la croissance de plus de 13 000 petites et moyennes entreprises françaises qui vendent sur Amazon et ont créé plus de 35 000 emplois. Nous payons notre juste part d'impôts, qui s'est élevée à 1 milliard d'euros en 2021, et nous offrons à nos plus de 20 000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne, avec des salaires compétitifs et d'excellents avantages sociaux.