Lovecraft Country : la série horrifique de Jordan Peele a son trailer

Le trailer de "Lovecraft Country", série d'horreur produite par Jordan Peele, Misha Green et J.J. Abrams est là. Une nouveauté qui promet de la terreur à tous les niveaux.

On vous annonçait il y a quelques temps le casting de Lovecraft Country. HBO vient tout récemment de publier la bande-annonce de la nouvelle série d’horreur produite par Jordan Peele, J.J. Abrams et Misha Green, la créatrice de la série.

Basé sur le roman Lovecraft Country de Matt Ruff, voici le synopsis de de la série :

Dans l'Amérique raciste des années 1950, Atticus Black, un jeune homme de 25 ans, embarque avec son amie Letitia et son oncle George dans un road trip à la recherche de son père disparu. Sur la route, ils rencontrent des monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels…

HBO en met plein les yeux avec ce trailer

A quoi s’attendre avec cette bande-annonce ? Au vu des images, on peut imaginer que Lovecraft Country va s’élever au même niveau que Get Out en mélangeant le genre de l’horreur à des thématiques sociales réelles que Jordan Peele a l’habitude de traiter, comme le racisme par exemple. Du suspense, du surnaturel, de l’action, tout semble réuni pour faire de Lovecraft Country la série de l'année.

Jordan Peele est connu pour son duo comique Key & Peele, même s’il a explosé sa cote de popularité en gagnant un Oscar pour son film d’horreur Get Out en 2017. Il a aussi gagné le respect des fans d’horreur avec son second projet au cinéma, Us. Misha Green quant à elle, est connue pour avoir créée Underground, une série basée sur le chemin de fer clandestin mis en place pour faire échapper les esclaves aux XIXe siècle. On peut donc compter sur J.J. Abrams, habitué de la science-fiction, pour les éléments de la série qui relèveront du surnaturel dans Lovecraft Country.

HBO lance ainsi une nouvelle série à suspense après avoir sorti plus tôt dans l’année The Outsider, adaptation du roman de Stephen King. Lovecraft Country sera disponible sur HBO aux Etats-Unis le 20 août et sera prochainement disponible sur OCS.