Lucifer saison 5 : Netflix dévoile de superbes clichés en noir et blanc

Deux semaines après avoir mis en ligne la bande-annonce de la cinquième saison de "Lucifer", Netflix vient de dévoiler un poster et quelques images de la suite de la série. Les huit premiers épisodes de la saison 5 sortiront le 21 août prochain sur la plateforme. Attention car cet article contient des spoilers !

L’histoire de Lucifer

Lucifer a été librement adaptée du comic book de Mike Carey par Tom Kapinos. On y suit Lucifer Moringstar, le « Seigneur des Enfers », qui décide d’abandonner sa position pour aller vivre à Los Angeles, où il devient le patron d’un nightclub. Mais quand une chanteuse est assassinée sous ses yeux dans l’établissement, il décide de rechercher le coupable. Il croise alors le chemin de Chloe Decker, une femme flic qui lui met constamment des bâtons dans les roues au cours de son enquête, en plus de résister à ses charmes, chose inhabituelle pour lui.

Le duo finit par faire équipe pour trouver le meurtrier. Mais alors qu’ils commencent à s’entendre et à former une bonne équipe, l’ange Amenadiel est envoyé sur Terre par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de retourner aux Enfers. Ce dernier va alors devoir faire un choix, entre retourner au royaume du Mal, ou se laisser entraîner vers le bien pas sa nouvelle partenaire.

C’est Tom Ellis qui incarne Lucifer dans la série, tandis que Lauren German prête ses traits à Chloe Decker. Parmi les seconds rôles, on peut y voir D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Rachael Harris, Lesley-Ann Brandt ou encore Scarlett Estevez.

Retour dans le passé sur les premières photos de la saison 5 de Lucifer

Les nouvelles s’enchaînent sur la suite de Lucifer. Un mois après avoir annoncé officiellement la saison 6 et 2 semaines après avoir dévoilé la bande-annonce et la date de sortie de la cinquième, Netflix vient de sortir les premières images issues de la saison à venir. Et ces clichés sortent tout droit du 4ème épisode, qui rendra hommage aux films noirs en nous plongeant dans les années 1940. On y retrouve les principaux Lucifer, Chloe, Maze et Ella en costumes et dans des décors d’époque. L’épisode, qui devrait être très attendu, abordera le passé de Maze et la première fois où Lucifer a visité Los Angeles. En attendant de le découvrir, vous pouvez donc retrouver ces photos dans la galerie ci-dessous, ainsi que le poster de la nouvelle saison.





La saison 5 de Lucifer sera l’avant-dernière

Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, la prochaine saison de Lucifer sera l’avant-dernière, puisque Netflix a renouvelé la série pour un sixième et ultime chapitre. Si la plateforme de streaming avait prévu d’arrêter la série après la saison 5 à venir, elle est revenue sur sa décision, probablement au vu de l’engouement des nombreux fans pour le show. La sixième saison n’a pas encore de date de sortie.