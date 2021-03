Lupin partie 2 : les choses se compliquent dans la bande-annonce

"Lupin" sera déjà de retour avec une partie 2 prévue sur Netflix cet été. Pour patienter en attendant, la plateforme a dévoilé une première bande-annonce.

Lupin, le carton français de Netflix

Avec Lupin Netflix a peut-être trouvé SA série de référence française. Mise en ligne début janvier, la série avec Omar Sy a tout simplement cartonné et même battu un record pour la plateforme. Il faut dire que le programme s'est montré plutôt malin dans sa relecture du célèbre personnage d'Arsène Lupin. En effet, il ne s'agit pas vraiment d'une adaptation. Mais plutôt d'une histoire originale qui en garde l'esprit. Dans Lupin, on suit Assane Diop qui souhaite venger la mort de son père.

À la fin de la première saison, Assane était néanmoins dans une position délicate. En effet, alors qu'il est présent à la fête d'Etretat, son fils se fait kidnapper. Ses ennemis ont là le parfait appât pour piéger Assane...

Déjà une bande-annonce pour la partie 2

On ne pensait pas voir la suite de Lupin avant un petit moment. Et pourtant, Netflix a une nouvelle fois fait vite pour mettre en boîte de nouveaux épisodes. Ainsi, la plateforme a annoncé un retour de la série dès cet été avec une partie 2. Et pour patienter, c'est une première bande-annonce qui vient cette fois d'être mise en ligne (voir en une d'article) accompagnée du synopsis des prochains épisodes.

"Fini de jouer. En voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan pour éliminer Pellegrini. Quitte à se mettre en danger".

Comme indiqué plus haut, on voit sur ces images que le fils d'Assane sert d'appât. Cependant le héros de la série Netflix a plus d'un tour dans son sac pour déjouer les pièges qui lui sont tendus. Cette vidéo annonce encore un bon spectacle avec un mélange d'action et d'humour. Et surtout, Omar Sy continue de convaincre dans ce rôle taillé pour lui.

Rendez-vous dès cet été pour voir la suite de Lupin sur Netflix.