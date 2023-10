Lupin : que sait-on de la saison 4 ?

La série "Lupin" avec Omar Sy en cambrioleur de génie compte déjà trois parties et une quatrième devrait bien être dans les plans, comme l'assure son créateur George Kay.

Lupin, partie pour durer

Malgré un démarrage en demi-teinte pour sa Partie 3, récemment sortie sur Netflix, Lupin a bien encore un avenir. C'est en tout cas ce que pense George Kay, co-créateur et scénariste de la série à succès avec Omar Sy dans une version alternative et contemporaine du mythe Arsène Lupin.

Avec une écriture ambitieuse et un casting comptant aussi Ludivine Sagnier, Antoine Gouy et Clotilde Hesme, la série a effectivement "des jambes". Il faut entendre qu'elle est construite pour durer, et qu'on ne devrait donc pas en rester là, d'autant plus que la Partie 3 se clôt sur un cliffhanger.

Lupin ©Netflix

Bientôt la saison 4 de Lupin ?

George Kay, dans une grande interview accordée à Variety, s'est longuement ouvert sur Lupin, qu'il chapeaute depuis ses débuts en 2021. Entre autres points de discussion, la question lui a forcément été posée : peut-on attendre une nouvelle saison ? Sa réponse est intelligemment tournée autour de ce qui a déjà été fait plutôt que sur ce qu'il reste à faire.

De toute évidence, on a travaillé très dur sur ces premières saisons et on a vu comment le monde y a réagi. Alors je dirais, mais je ne veux pas me prononcer à la place de Damien Couvreur (VP de Netflix France en charge des séries, ndlr), qu'il doit prendre ça en compte. Quand on vous créez des dynamiques entre les personnages, vous établissez ces séries pour qu'elle s'inscrivent dans le temps, sans être à un moment dans une impasse ou avoir un problème de continuité. C'est beaucoup plus difficile d'inscrire une série dans la longueur si elle n'a pas été conçue à l'origine pour durer. On a fondations très ambitieuses pour Lupin. Donc elle a les épaules pour une nouvelle saison, si c'est ce qui est décidé.

On peut donc s'attendre à ce que la série Lupin se développe encore. D'autant plus qu'Omar Sy est producteur exécutif de la série depuis la Partie 3, et il ne devrait pas se séparer facilement de cette création qui a fait de lui une star mondiale.