Lupin sur Netflix : une grosse incohérence repérée par... Decathlon

La série Netflix "Lupin" avec Omar Sy connaît un véritable engouement. Même Decathlon, la célèbre marque de sport en parle ! Non pas pour féliciter Netflix, mais pour pointer du doigt une incohérence. On vous explique tout !

Lupin : le gentleman cambrioleur 2.0

Disponible sur Netflix depuis le 8 janvier dernier, la série Lupin est en train de susciter un emballement général. Même aux États-Unis, le show s'est hissé en haut du classement. Une première pour une série française.

Pour rappel, la série se déroule de nos jours et met en scène Omar Sy dans la peau d'Assane Diop, un homme qui s'inspire du personnage d'Arsène Lupin pour tenter de venger son père, accusé à tort d'avoir volé un célèbre collier 25 ans auparavant et qui s'est suicidé par honte. Le premier épisode débute par un vol rocambolesque du collier au musée du Louvre (qui ne s'est pas vraiment passé comme ça dans la réalité), et très vite, le personnage d'Assane découvre l'ampleur de la machination dont à été victime son père.

La série ne dispose pour le moment que de cinq épisodes, et se termine par un cliffhanger qui promet aux spectateurs une suite riche en surprises.

Decathlon interpelle Netflix

Comme nous le disions plus haut, depuis sa mise en ligne, Lupin suscite un engouement général, en plus d'un buzz sur les réseaux sociaux. Les marques en profitent donc pour surfer sur la tendance, y compris pour pointer du doigt les incohérences.

C'est par exemple le cas de la marque de sport Decathlon (à travers le compte Twitter de sa filiale belge), qui a directement interpellé Netflix pour leur signifier un anachronisme : leur marque Artengo n'existait pas en 1995. On peut effectivement apercevoir le logo sur une paire de baskets portée par la version adolescente d'Assane Diop (interprétée par Mamadou Haidara) lors d'un des nombreux flash-backs de la série qui se déroule en 1995.

Suite à ce tweet, le compte de Netflix France, toujours très actif sur le réseau social, a répondu d'un simple "oops...", ce qui n'a pas manqué de faire rire les internautes.

Pour rester dans le thème, le lendemain, le compte de Netflix France a pointé du doigt une autre incohérence que bon nombre de spectateurs adeptes de jeux vidéo avaient remarqué : le fait qu'Assane et son fils jouent à deux à "Horizon Zero Dawn", un jeu qui se joue pourtant... en solo.