M.O.D.O.K : c'est quoi cette nouvelle série Marvel disponible sur Disney+ ?

La nouvelle série Marvel M.O.D.O.K. vient de dévoiler son premier épisode sur Disney+. Série animée étonnante, elle se concentre sur un personnage assez méconnu du grand public : M.O.D.O.K. Focus sur ce nouveau programme.

Qui est M.O.D.O.K. ?

M.O.D.O.K. est un personnage assez emblématique créé en 1967 par les patrons Stan Lee et Jack Kirby. Initialement, M.O.D.O.K. est un simple technicien de l’AIM nommé George Tarleton. Grâce à l’influence du Cube cosmique, George mute pour devenir M.O.D.O.K., un terrible méchant dont l’acronyme signifie Mental Organism Designed Only for Killing. Ce cobaye devient alors l’un des esprits les plus intelligents de l’univers Marvel. C’est un expert en ingénierie, en technologie et est capable de comprendre tout sujet d’étude. Il peut aussi élaborer des scénarios tactiques sans faille.

M.O.D.O.K. ©Marvel Comics

En contrepartie de cette intelligence surdéveloppée, la taille de son cerveau a considérablement augmenté. Sa tête est devenue plus grosse que son corps qui s’est atrophié au fil du temps. Devenu handicapé physique il a conçu une plateforme volante équipée d’ordinateurs, de lasers et autres armes d’assaut pour se déplacer. Cette plateforme qui fonctionne par magnétisme est également composée de bras métalliques télescopiques. M.O.D.O.K. est par la suite devenu le chef suprême de l’AIM, désireux de dominer le monde. C’est un vilain sournois, dangereux, qui a régulièrement affronté les Avengers. Il n’a pour le moment jamais été introduit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), ni même dans aucun film Marvel, mais est dorénavant le héros de sa propre série animée.

C’est quoi cette nouvelle série animée Marvel ?

Marvel's M.O.D.O.K. devait initialement sortir sur Hulu, mais a fini sa route sur Disney+. Le premier épisode de cette sitcom animée en stop motion vient de sortir vendredi 21 mai sur la plateforme. Créée par Jordan Blum et Patton Oswalt, la série suit les aventures du terrible M.O.D.O.K. tourné en dérision. Le protagoniste passe de cerveau surpuissant de l’univers Marvel à père de famille égocentrique et hasbeen. M.O.D.O.K. n’est pas inscrit dans le MCU. Même si le show se déroule dans l’univers Marvel et a de nombreuses références au reste de ce monde si généreux, elle n’a néanmoins aucune incidence sur la continuité classique de Marvel Studios.

Marvel's M.O.D.O.K. ©Marvel Television/Hulu/Disney+

M.O.D.O.K. propose une approche plus adulte et plus décalée que les productions habituelles de la Maison des Idées. Le programme s’apparente ainsi à une sitcom plus mature, même si le ton est toujours très trash et plein d’auto-dérision. A la base, le show s’inscrit dans un groupement de séries plus large. En effet, il devait être accompagné de trois autres programmes supplémentaires Marvel/Hulu. Marvel Television devait développer des séries centrées sur Howard the Duck, Hit Monckey et Tigra et Dazzler. Les quatre séries devaient ensuite se retrouver dans un crossover ambitieux intitulé The Offenders. Mais ces autres projets ont été annulés lors de la fermeture de Marvel Television. M.O.D.O.K. est donc la seule rescapée.

Côté casting vocal la série peut compter sur les présences de Patton Oswalt dans la peau de M.O.D.O.K., de Bill Hader en The Leader, de Nathan Fillion dans le rôle de Wonder Man ou encore de Jon Hamm dans l’armure d'Iron Man. Le show se compose de 10 épisodes de 20 minutes, mais ne devrait pas, logiquement, être renouvelé pour une deuxième saison.

M.O.D.O.K est disponible sur Disney+ depuis le 21 mai 2021.