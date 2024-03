Après Furies, cette prochaine série d'action française va vous surprendre

Arte a dévoilé la bande-annonce de "Machine", une prochaine série d'action française au pitch improbable. Dedans, Margot Bancilhon utilisera les arts martiaux pour aider les ouvriers d'une usine.

Après Furies, place à Machine

Avec Furies (mise en ligne le 1er mars), Netflix a proposé une série d'action made in France rudement efficace. Porté par Marina Foïs et Lina El Arabi, le show ne mise pas tellement sur un scénario cohérent, mais plus sur un univers à la John Wick avec des séquences musclées et funs, et une bonne dose d'humour. Une combinaison qui a visiblement convaincu puisque la série est un carton dans le monde. Mais en attendant une éventuelle saison 2, on pourra se lancer très prochainement dans un autre programme, a priori du même acabit. Cette fois, c'est sur Arte qu'il faudra se rendre pour découvrir Machine, dont le pitch est pour le moins surprenant : Dans l’Est de la France, une femme au passé mystérieux rencontre un ex-toxicomane devenu marxiste et met sa science du kung-fu au service de la lutte ouvrière.

Margot Bancilhon - Machine ©Arte

Créée par Thomas Bidegain (Soudain seuls) et Fred Grivois (La Résistance de l’air), Machine va donc mélanger les genres en proposant de l'action sous fond de thématique sociale. Et ce, non pas sans un certain humour. Il n'y a qu'à voir cette marginale, formée par l'armée, prête à se battre en faveur d'une révolte ouvrière à coup de sabre de samouraï pour comprendre la drôlerie de la série. La preuve en images avec la bande-annonce (vidéo en une d'article) diffusée par Arte.

Margot Bancilhon casse des gueules sur Arte

Au casting de Machine, on retrouve Margot Bancilhon (Five, Ami-ami, De grâce), méconnaissable avec ses dreadlocks, sa gueule cassée et son dos tatoué. La comédienne apparaît avec un sacré physique. Sa dégaine, avec sa tunique jaune, fait alors penser à un mixte entre la créature de Predator et la Mariée de Kill Bill. Fred Grivois a justement expliqué dans le dossier de presse qu'il souhaitait créer "une héroïne iconique" en s'inspirant de "l’homme sans nom" qu’incarnait Clint Eastwood dans les westerns de Sergio Leone. De plus, à en croire le créateur, l'actrice aurait fait elle-même les cascades (à l’exception de deux plans), dont un saut dans le vide dans l'épisode 5.

Aux côtés de Margot Bancilhon on retrouve JoeyStarr dans le rôle du marxiste qui se bat pour de meilleures conditions de travail au sein de l'usine. Concernant ce décalage entre la problématique sociale et le kung-fu, Fred Grivois a ajouté : "Ma conviction est que la non-violence, malheureusement, ne permet pas de faire bouger les choses. La série s’en fait l’écho, ainsi que de mon goût immodéré pour la pop culture, que reflètent la bande-son hip-hop et le personnage de Machine, qui semble sortie d’un manga". Une manière aussi d'assumer l'humour dans la série tout en restant ancré dans le réel.

Machine promet tout un programme qu'on pourra découvrir dès le 4 avril sur arte.tv et en diffusion classique sur Arte à partir du 11 avril. La saison 1 se compose de 6 épisodes.