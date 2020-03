Marianne : une actrice de la série Netflix réagit à l’annulation

Lancée en septembre 2019, Marianne, la première série horrifique française de Netflix avait été plutôt bien accueillie par le public et la critique. Même si le programme pouvait souffrir de quelques faiblesses scénaristiques, le tout débordait tellement d’amour pour le genre, que les huit épisodes se regardaient avec plaisir et offraient quelques moments de peur très efficaces.

Pour rappel, la série suivait Emma, une jeune écrivaine de romans d’horreur réputée qui découvrait avec effroi que Marianne, le personnage monstrueux qu’elle avait créé dans ses livres, prenait vie pour la tourmenter elle, et ses amis. Elle décidait alors de retourner dans sa ville d’enfance en Bretagne pour faire face à ses démons et endiguer la malédiction.

Malgré des bons retours, en particulier aux États-Unis (même le grand Stephen King avait été séduit), Netflix a annoncé hier que Marianne n’aurait pas de saison 2. Si la première saison se suffisait à elle-même, elle laissait tout de même la porte ouverte à une possible suite.

Ce matin, nous avons pu discuter de l’arrêt de Marianne avec l’une des actrices principales : Tiphaine Daviot qui campait le personnage d’Aurore, une des amies d’Emma. Elle nous a avoué être déçue de cette annonce :

On pensait vraiment qu’il y aurait une saison 2. Elle était en début d’écriture. C’est Netflix qui a décidé de ne pas poursuivre, en raison de chiffres décevants. Le genre est encore un peu dur en France (…) le public est tout de suite réfractaire quand on parle de genre en France. Et je ne les blâme pas, car il y a des raisons. C’est dommage car il y avait un bon teasing à la fin de la saison 1, on aurait pu s’éclater en saison 2. C’est déjà chouette d’avoir pu faire cette première saison.