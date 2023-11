Mercredi : un gros changement annoncé pour la saison 2

Maintenant que la grève à Hollywood est bel et bien terminée, la saison 2 de la série Netflix "Mercredi" va bientôt entrer en tournage ! Mais un gros changement est à prévoir.

Mercredi Addams revient bientôt

Il y a un an, pratiquement jour pour jour, la série Mercredi débarquait sur Netflix. Réalisée par Tim Burton, elle est rapidement devenue un phénomène planétaire, et une des séries les plus visionnées de l'histoire de la plateforme. Portée par Jenna Ortega, elle raconte les aventures de la fille de Morticia et Gomez Addams, alors qu'elle entame sa scolarité à la Nevermore Academy, un lycée un peu spécial, dans lequel les élèves scolarisés sont tous des outsiders, possédant des étranges pouvoirs.

À peine arrivée dans ce lieu austère, Mercredi se lançait dans une enquête pour lever le voile sur d'étranges meurtres ayant lieu sur le campus, tout en découvrant des secrets sur sa famille. Dans le même temps, elle essayait de s'intégrer au sein de ce lycée pas comme les autres.

Après le succès de la première saison, Mercredi a rapidement été renouvelée pour une saison 2. Mais la grève des scénaristes, puis des acteurs à Hollywood, a paralysé toute l'industrie, repoussant de ce fait le tournage des nouveaux épisodes. Maintenant que la grève est terminée, les projets se remettent en route, dont Mercredi, qui devrait bientôt débuter son tournage.

Un changement annoncé pour la saison 2

Alors que la saison 1 de la série avait été tournée en Roumanie, Deadline nous apprend que les prises de vues de la saison 2 seront délocalisées en Irlande, et que le tournage devrait débuter en avril 2024. La guerre en Ukraine serait à l'origine de ce changement de décor.

Un autre gros changement à venir, et qui a déjà été annoncé par Jenna Ortega, est que cette saison 2 de Mercredi se concentrera davantage sur l'aspect horrifique, que sur les sous-intrigues de romances adolescentes qui avaient été abordées dans la saison 1. En effet, la jeune comédienne (qui officie désormais en tant que productrice) avait déclaré vouloir revenir à l'essence de La Famille Addams, et privilégier le côté horrifique. Une très bonne décision, car de nombreux fans de La Famille Addams avait regretté que l'humour noir ait été mis au second plan au profit d'une intrigue très teen drama à la Riverdale.

Une autre bonne nouvelle, c'est que la saison 2 devrait accueillir de nouveaux membres des Addams. S'il est encore trop tôt pour connaître la date de diffusion de la saison 2 de Mercredi, on peut imaginer qu'elle arrivera à la fin de l'année 2024 sur Netflix.