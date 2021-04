Mindhunter saison 3 : une lueur d'espoir pour l'extraordinaire série Netflix ?

Les fans de "Mindhunter" avait compris depuis un moment que la sortie d'une saison 3 n'était pas quelque chose de probable. La série produite par David Fincher pourrait finalement se remettre dans le droit chemin d'après un nouveau rapport.

Mindhunter : deux saisons et puis s'en va ?

Le nom de David Fincher suffit à mettre en émoi le petit coeur de cinéphiles que nous sommes. Avant son retour à la mise en scène avec Mank, le réalisateur s'était contenté d'être affilié à des projets en tant que producteur. Netflix est devenu un espace de travail dans lequel il se sent bien et c'est en 2017 qu'a débuté la série Mindhunter. Une plongée dans les années 70 pour explorer les débuts du métier de profiler. Une petite équipe supervisée par le FBI doit étudier les tueurs en série pour mieux les connaître et ainsi travailler avec des connaissances accrues quand des nouveaux se manifestent. Les agents Ford (Jonathan Groff) et Tench (Holt McCallany) ainsi que Wendy Carr (Anna Torv) se mettent en tête de faire le tour des prisons du pays pour comprendre le comportement de célèbres tueurs.

Mindhunter ©Netflix

Mindhunter n'est pas le genre de série qui va convenir à tous les publics. Si vous aimez suivre une enquête policière du début à la fin, ce n'est pas le programme que vous trouverez ici. Ça n'empêche pas d'être face à une création originale de grande qualité. La saison 2 a même été encore meilleure que la précédente mais, à son terme, c'est la frustration qui s'est emparée de nous. Les derniers éléments vont dans le sens d'un arrêt de la série. David Fincher disait en fin d'année dernière qu'une saison 3 n'était pas d'actualité et que le show pourrait prendre fin ainsi.

On avait quasiment fait notre deuil, jusqu'à ce que le site Small Screen fasse naître de l'espoir. D'après le média, Netflix aurait entamé cette semaine des discussions préliminaires avec Fincher pour une éventuelle saison supplémentaire. L'information reste à confirmer et il est encore trop tôt pour crier victoire, mais on a envie d'y croire à ce retour. L'entente entre la plateforme et le metteur en scène paraît au beau fixe, il serait dommage de ne pas au moins faire une saison de plus pour essayer de mettre un point final à Mindhunter. On n'a cependant pas oublié que le plan initial était à priori de faire cinq salves d'épisodes.