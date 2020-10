Mindhunter : David Fincher confirme la fin de la série (pour le moment)

On sentait depuis la saison 2 que l'extraordinaire "Mindhunter" n'était pas près de revenir de sitôt. Pire, on comprenait qu'elle pourrait tout simplement ne jamais revenir. David Fincher confirme que rien de plus ne devrait sortir et que la série a probablement touché à sa fin.

Mindhunter : le haut du panier sur Netflix

En 2017, la plateforme américaine lançait Mindhunter, création de Joe Penhall avec David Fincher à la production. Le réalisateur était plus qu'un simple superviseur, il avait réussi à mettre sa patte dans le style de la série. L'histoire débute au milieu des années 1970, quand une petite unité du FBI entreprend de s'intéresser à la psychologie des criminels pour essayer de créer des schémas qui vont permettre d'enquêter sur d'autres cas. C'est le début des profilers, ces chasseurs de tueurs en série. Pour les aider dans cette tâche, les agents Ford (Jonathan Groff) et Tench (Holt McCallany), aidés par la psychiatre Wendy Carr (Anna Torv), vont interroger plusieurs tueurs célèbres qui croupissent derrière les barreaux. Les informations qu'ils vont récolter ne vont pas tarder à leur servir pour résoudre des affaires en cours.

Mindhunter n'est pas une série classique qui suit un scénario avec une constante progression dans la narration. Elle prend le temps qu'il faut, pour mettre au centre ces fameuses conversations avec des figures criminelles. On peut raisonnablement dire que tout le monde n'accroche pas forcément mais impossible de nier les immenses qualités affichées.

Ça sent mauvais pour une saison 3...

Depuis la fin de la saison 2, les espoirs de voir une suite arriver sur Netflix sont assez maigres. On pourrait se demander pourquoi, car on tient vraiment un produit de haut standing, porté par un gros nom. Hélas, chez Vulture, David Fincher vient de confiner que la série était terminée pour le moment et qu'elle risquait de ne jamais revenir. Pour la plateforme, son coût est trop élevé et elle ne veut pas mettre autant d'argent. On se doute que les audiences ne doivent pas être impressionnantes par rapport à d'autres, ce qui ne doit pas aider à donner envie de dépenser. Surtout dans cette époque particulière marquée par la crise sanitaire. Plusieurs shows ont été annulés ces dernières semaines parce que Netflix veut faire attention à ses dépenses. Avouons qu'on a vu arriver cette issue depuis un moment.

Il y avait des raisons d'y croire quand on nous a dit que David Fincher avait un plan qui s'étendait sur cinq saisons. On se disait que Netflix devait être au courant de ça et était implicitement d'accord. En début d'année, on apprenait cependant que les trois acteurs principaux avaient été libérés de leur contrat. Signe que rien n'allait se passait dans un avenir proche et même plus lointain... Est-ce que le coronavirus a été le coup de grâce pour confirmer l'arrêt ? C'est fort probable, David Fincher met en avant l'argument de l'argent. Ce serait frustrant de se dire que sans cette pandémie, nous aurions pu avoir une suite.

Ne perdons pas complètement espoir. Quand la situation sera plus calme, un jour, la firme sera peut-être plus encline à relancer Mindhunter. On a déjà vu plusieurs séries reprendre après des annulations, ou même des fins. On pense à Dexter, qui obtiendra une nouvelle saison. Ou à Lucifer, qui a été sauvée par Netflix. Pour compenser, on pourra toujours avoir notre dose de Fincher sur Netflix, le 4 décembre prochain, avec la mise en ligne de son nouveau long-métrage, Mank.