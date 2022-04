Moon Knight : ce qu'il faut comprendre de l'épisode 4 de la série Marvel

L'épisode 4 de « Moon Knight » se termine sur un twist assez fou et inédit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Pour les spectateurs un peu perdus, voici des explications. Attention, SPOILERS !

Moon Knight : la série se poursuit

Dirigée par Jeremy Slater, la série Moon Knight rencontre un certain engouement sur Disney+. Il faut dire que le show reste plutôt fidèle au personnage des comics. Un personnage ambigu, qui souffre d'un dédoublement de la personnalité. En effet, à la base, Marc Spector est un mercenaire indépendant. Alors qu'il est aux portes de la mort après une terrible blessure par balle, il se fait sauver par Khonshu, le puissant dieu égyptien de la Lune. À partir de ce moment, Marc devient l'avatar de Khonshu et prend le pseudonyme de Moon Knight, un justicier masqué déséquilibré et le poing de la vengeance de Khonshu.

Mr Night (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Mais l'influence de Khonshu rend Marc Spector de plus en plus fou. Il s'invente de nouvelles personnalités pour duper ses ennemis et se confond progressivement avec ses multiples identités. Il devient alors tour à tour Moon Knight, Steven Grant, Marc Spector ou encore Jake Lockley. Il les confond tellement qu'il finit par perdre pied et ne sait plus réellement qui il est. La série, inscrite dans le MCU, parvient parfaitement à recréer cette tension de ce personnage complexe. Alors que les deux premiers épisodes se concentrent sur Steven Grant, le troisième développe l'identité de Marc Spector. Quant au quatrième, il est bourré de surprises.

Le gros twist de la série Marvel

Les 35 premières minutes de l'épisode 4 s'inscrivent dans la continuité du récit imposé jusque-là. Steven Grant et Layla sont toujours en Égypte, à la recherche du tombeau d'Ammit. Cependant, les dernières minutes de ce nouvel épisode introduisent une toute nouvelle dimension à la série. Marc Spector se fait tirer dessus par Harrow et se réveille dans l'enceinte d'un hôpital psychiatrique.

Ainsi, la fin de cet épisode 4 aborde une toute nouvelle dimension du personnage. Marc Spector est le patient d'un hôpital et Arthur Harrow en est le directeur. Un twist inattendu qui change totalement le contexte du show, puisqu'il suggère que rien de tout ce qui s'est déroulé dans les trois premiers épisodes ne s'est réellement produit.

Marc Spector (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Le cadre de l’hôpital est truffé de références qui renvoient le personnage à ses précédentes aventures, suggérant qu'il les a simplement inventées. Par exemple : Layla est une patiente, Moon Knight est une simple figurine, et les alpes italiennes du premier épisode sont représentées sur un tableau dans le bureau d'Harrow.

C'est en tout cas un twist intéressant puisque la série renverse complètement l'intrigue du récit. Les spectateurs se retrouvent plongés dans un autre univers, qui suggère que Marc Spector est fou, et qu'il n'est en aucun cas Moon Knight. Cela pourrait également suggérer que Marc n'est pas un super-héros et que son aventure ne s'est jamais produite. Ce qui expliquerait pourquoi Moon Knight est autant déconnecté du reste du MCU.

Un retournement de situation attendu par les fans

Ce retournement de situation n'a finalement rien d'anodin ou de réellement étonnant. En effet, déjà dans les comics, Marc Spector est considéré comme un malade mental. Beaucoup de ses proches et des autres justiciers pensent que Spector n'a aucune capacité divine, que Khonshu n'existe pas, et que c'est simplement un homme aux multiples personnalités qui se balade en collants blancs. Dans les comics, l'aspect psychologique déséquilibré du personnage est au centre de son écriture. Et toutes les certitudes des lecteurs sont régulièrement remises en cause, exactement de la même manière que la série Moon Knight.

Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Reste maintenant à savoir lequel des deux mondes est le vrai. Est-ce que Marc Spector a totalement imaginé son aventure en Égypte ? Ou, au contraire, est-ce l’hôpital psychiatrique qui est une pure invention de son esprit ? Ce sera certainement toute la thématique des prochains épisodes de Moon Knight. Il va falloir également répondre à la question de l'identité d'Arthur Harrow, le personnage incarné par Ethan Hawke. Celui-ci est-il réellement à la recherche du tombeau d'Ammit et a-t-il vraiment tué Moon Knight, ou est-il simplement le psychothérapeute de Marc Spector ? Enfin, Moon Knight existe-t-il vraiment ? Est-il l'identité super-héroïque d'un autre individu auquel s'est rapporté Marc Spector ? Ou encore une fois une pure invention de ce dernier ? Beaucoup de questions auxquelles Jeremy Slater va devoir répondre !

La troisième identité de Marc Spector sur le point de débarquer ?

L'épisode 4 se conclut sur un élément intéressant. A la fin de ce quatrième chapitre, Marc Spetor libère Steven Grant emprisonné dans un sarcophage. Les deux identités de Moon Knight se retrouvent alors libres et indépendantes physiquement. Une nouvelle approche qui suggère que tout ceci est une mise en scène de l'esprit de Marc Spector, et qu'il est tout simplement en train d'halluciner. Les deux personnages croisent ensuite la route d'un troisième sarcophage dans lequel semble être bloqué un autre individu. Mais les deux identités du protagoniste décident de l'ignorer.

Alors, qui se cache dans ce sarcophage ? La probabilité la plus logique serait Jake Lockley, la troisième identité de Moon Knight, déjà teasée dans les précédents épisodes du show. Et ce dernier pourrait être la clé permettant à Marc Spector de se libérer de cet hôpital mental. On imagine maintenant que le prochain épisode permettra enfin de le découvrir...