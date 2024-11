Netflix a une très bonne nouvelle pour les fans d'Emily in Paris

Emily in Paris reviendra sur Netflix pour une saison 5, et les premières informations vont rassurer les fans de la série avec Lily Collins. Le tournage des nouveaux épisodes est prévu pour le printemps prochain... à Paris !

Emily reste à Paris pour la saison 5 !

Une simple image de l'épisode final de la saison 4 avait suffi à semer le doute dans le cœur des fans de la série Netflix Emily in Paris. Emily Cooper effaçait son pseudo Instagram semblable au nom de la série, pour ne conserver que le @EmilyIn et laisser planer le doute quant à son futur chez-elle.

En effet, cette fin de saison 4 avait été une petite révolution : Emily était désignée par Sylvie pour gérer le tout nouveau bureau de l'Agence Grateau à Rome. Une aubaine puisque Emily était tombée amoureuse du beau Marcello après avoir été (une nouvelle fois) déçue par Gabriel.

Tous ces changements auguraient donc qu'Emily délaisse Paris pour s'installer définitivement à Rome. Mais avait-on vraiment envie d'assister à Emily in Rome ? Netflix a enfin tranché, et les efforts d'Emmanuel Macron n'auront pas été vains. La saison 5 de la série se déroulera bien à Paris d'après les informations dévoilées par Variety. Certains épisodes seront tournés à Rome, mais la série phare ne se délocalisera pas au pays de la pasta. Et c'est tant mieux.

Le tournage de la saison 5 devrait débuter au mois de mai dans la capitale.

Gabriel de retour

Variety dévoile également que Lucas Bravo sera bel et bien de retour pour interpréter Gabriel dans la saison 5. Son avenir était incertain après que le comédien a tiré à boulets rouges sur les scénaristes de la série. En effet, il trouvait que l'arc narratif de son personnage devenait ridicule, et lui, insupportable (difficile de le contredire). Mais il semblerait que malgré ces critiques, l'équipe de la série souhaite tout de même qu'il continue l'aventure.

On peut donc s'attendre à ce qu'Emily navigue entre Paris et Rome, et entre Gabriel et Marcello, pour cette saison 5. Elle devrait également partir à la découverte d'une nouvelle destination, après Saint-Tropez et Megève, mais dont nous ignorons tout.

Le tournage étant prévu au printemps 2025, on peut s'attendre à une diffusion à la fin de l'année 2025 pour la saison 5 d'Emily in Paris.