Netflix : cette série française se hisse dans le Top 10 mondial

Après "Furies", c'est une autre série française Netflix qui connaît un beau succès dans le monde : "Anthracite". Elle s'est déjà hissée dans le Top 10 mondial, seulement quatre jours après son arrivée.

Anthracite séduit sur Netflix dans le monde

Arrivée sur Netflix le 10 avril dernier, la série française Anthracite s'est hissée en à peine 24h en tête des séries les plus visionnées sur la plateforme en France. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce nouveau show un véritable succès, à commencer par sa mystérieuse intrigue.

L'histoire débute en 1994 dans un petit village des Alpes. La population est plongée dans un cauchemar après le suicide collectif des membres de la Secte des Écrins (basée sur une sordide histoire vraie). Trente ans plus tard, alors que le traumatisme de cet événement est encore présent au sein de la population, un nouveau crime qui évoque les rituels de la secte vient réveiller les fantômes du passé. Une jeune policière (Camille Lou), obsédée par les questions qui entourent la Secte des Écrins, et persuadée qu'elle s'est reformée, décide de mener l'enquête. Elle est entourée d'une jeune enquêtrice amateure (Noémie Schmidt), elle-même à la recherche de son père disparu, et d'un jeune délinquant (Hatik), parti dans les Alpes pour commencer une nouvelle vie, et rapidement ciblé par les autorités comme étant le suspect numéro 1 de ce nouveau crime.

En six épisodes, la série Anthracite plonge les spectateurs dans les méandres de cette enquête mystérieuse, où chaque épisode renferme son lot de rebondissements, et de révélations surprenantes. Une recette imparable qui a séduit au-delà de nos frontières.

Déjà dans le Top 10 mondial

En plus de connaître un joli succès sur Netflix en France, Anthracite s'est également imposée à l'international. Ainsi, en seulement quatre jours, la série s'est hissée à la quatrième place du Top 10 des programmes non-anglophones les plus visionnés dans le monde. Elle a été visionnée plus de quatre millions de fois, et s'est notamment imposée dans le Top 10 de 56 pays, en Europe, en Amérique, en Afrique, et en Asie.

Après Furies le mois dernier, les créations françaises Netflix ont la cote à l'international. Côté films aussi, la France s'est imposée dans le monde avec des titres comme Le Salaire de la peur, qui figure toujours dans le Top 10 mondial après trois semaines.