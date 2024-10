Netflix : ce rebondissement dans l'affaire Menendez pourrait tout changer

Un nouveau rebondissement pourrait tout changer pour les frères Menendez, qui purgent actuellement une peine de prison à vie. Alors que la série Netflix "Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez" continue de faire beaucoup parler, de nouvelles preuves vont dans le sens de la défense des deux frères.

Un rebondissement relance l'affaire Menendez

L'affaire Lyle et Erik Menendez, revisitée par la série Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez sur Netflix, continue de fasciner et de diviser l'opinion publique. Condamnés pour le meurtre de leurs parents, José et Kitty Menendez, en 1989, les frères purgent actuellement une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, un nouveau rebondissement dans cette affaire pourrait bien bouleverser leur destin.

La défense des Menendez s'est toujours fondée sur le fait qu'ils auraient tué leurs parents après des années de maltraitance physique et sexuelle, une ligne de défense qui avait cependant été rejetée par les procureurs à l'époque. Aujourd'hui, des témoignages et documents nouvellement découverts viennent soutenir cette thèse, suggérant que les frères auraient agi en état de légitime défense après des abus sévères.

L'une des pièces maîtresses de cette nouvelle défense est une lettre qu'Erik Menendez aurait envoyée à son cousin, Andy Cano, en décembre 1988, soit huit mois avant le meurtre. Dans cette lettre dévoilée par CBS, Erik décrit la peur et la souffrance qu'il ressentait face aux abus de son père, affirmant que la situation devenait de plus en plus insoutenable. De plus, un témoignage récent de Roy Rosselló, un ancien membre du groupe Menudo, accuse également José Menendez d'avoir abusé de lui lorsqu'il était adolescent, confirmant ainsi les allégations d'abus sexuel qui avaient été évoquées lors des procès.

Dans l'attente d'un nouveau procès ?

L'avocat de la défense des frères Menendez, Cliff Gardner, a récemment déposé une nouvelle demande d'habeas corpus, incluant ces nouveaux témoignages et documents, dans le but de faire annuler la condamnation des frères. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a confirmé qu'il enquêtait sur ces nouvelles informations. Cette évolution pourrait être cruciale dans la quête des frères pour faire reconnaître les abus qu'ils ont subis et ainsi obtenir un nouveau procès.

Cette nouvelle dynamique de l'affaire intervient alors que la série Monstres sur Netflix fait l'objet de controverses. Erik Menendez a critiqué la série pour ce qu'il considère comme une représentation inexacte et caricaturale de son frère Lyle et de lui-même, estimant que le show déforme la réalité de leurs vies et de leur souffrance. De son côté, Ryan Murphy, le créateur de la série, a répondu aux critiques en affirmant que la série offre une plateforme à la version des faits des Menendez, mettant en avant les abus présumés et permettant ainsi au public de se forger une opinion éclairée.

Si ces éléments de preuve sont jugés suffisamment crédibles, il se pourrait que leur condamnation soit réévaluée, voire annulée, ce qui marquerait un tournant majeur dans cette affaire vieille de plus de trois décennies.