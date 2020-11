New Amsterdam saison 2 revient sur TF1 avec l'épisode 10

TF1 avait marqué une longue pause dans sa diffusion de "New Amsterdam" saison 2. Les fans vont enfin pouvoir découvrir la suite de la série médicale avec l'épisode 10 diffusé le 25 novembre.

New Amsterdam, la série médicale du moment

Créée par David Schulner, New Amsterdam est la série médicale qui cartonne. Diffusée à partir de 2018 aux Etats-Unis sur NBC, on y suit le Dr Max Goodwin, médecin en chef de New Amsterdam à New York, l'un des plus vieux hôpitaux. Son objectif premier est de réformer le système et la bureaucratie pour pouvoir offrir aux patients de meilleurs soins. Rapidement le show est devenu un succès et NBC a décidé d'aller au-delà des 22 épisodes de la saison 1. Une deuxième saison a été commandée et diffusée à partir de septembre 2019. Celle-ci ne contient par contre que 18 épisodes. Un épisode, notamment, a été retiré à cause de la pandémie.

Une très longue pause pour fans

Que ce fut long pour les fans de New Amsterdam qui suivent la série sur TF1. Presque dix mois d'attente avant de pouvoir découvrir la fin de la saison 2. En février, on apprenait que TF1 n'allait pas diffuser les derniers épisodes tout de suite. NBC, la chaîne d'origine s'apprêtait alors à diffuser l'épisode 13, tandis qu'en France on découvrait l'épisode 9. En effet, en France, la série a commencé à être diffusée seulement en novembre 2019. Ce qui a permis à TF1 d'enchaîner les épisodes, en les diffusants à hauteur de deux par semaine.

Du moins, jusqu'à l'épisode 9 de la saison 2. Après quoi TF1 a dû marquer une pause, le temps que la fin de la saison soit diffusée entièrement aux Etats-Unis. Sauf que la pandémie de Covid est passée par là et a impliqué des retards de toutes parts.

Ce n'est donc que maintenant que New Amsterdam va reprendre. TF1 diffusera l'épisode 10 le 25 novembre et l'épisode 11 dans la foulée. Dans ce dixième épisode, on verra l'hôpital fermé après que des détenus de la prison de Rikers se soient échappés. Face à cette situation, Helen et Max vont se retrouver en danger. A côté, Ella va être prise de panique tandis de Bloom devra oublier son chagrin le temps d'aider un patient.

Rendez-vous le 25 novembre à 21h05 sur TF1 pour découvrir la suite de New Amsterdam.