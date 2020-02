New Amsterdam saison 2 : un extrait de Lauren et sa mère

En attendant de pouvoir découvrir la suite de la saison 2 de « New Amsterdam » sur TF1, les fans de la série médicale de NBC peuvent se contenter d’un extrait de l’épisode 14, qui voit l’arrivée de la mère de Lauren, interprétée par Gina Gershon.

Il y a un mois on vous annonçait que le passé du docteur Lauren Bloom (Janet Montgomery) allait resurgir dans les derniers épisodes de New Amsterdam. En effet, l’actrice Gina Gershon (Usurpation, Bound) doit faire son apparition dans la série médicale de NBC dans le rôle de Jeanie, la mère de Lauren. Et avec elle, les choses risques de ne pas être faciles puisque la production la décrit comme une personne ayant été alcoolique durant la majeure partie de l’enfance de sa fille Lauren. On comprend ainsi que la jeunesse de cette dernière a été particulièrement compliquée à vivre.

Bonne ambiance entre Lauren et sa mère

A défaut de pouvoir découvrir les épisodes avec ce nouveau personnage, en raison de la pause de TF1 dans la diffusion de la saison 2 de New Amsterdam, on peut déjà avoir un aperçu grâce à TV Line. Le média américain a en effet obtenu en exclusivité un extrait vidéo de l’épisode 14 de la saison 2. On y découvre Jeanie en train d’attendre tranquillement sa fille. Lauren finit par arriver, vraisemblablement après une nouvelle grosse journée de travail. Evidemment pas ravie de voir sa mère, elle lui demande ce qu’elle veut. Celle-ci répond alors avec une certainement émotion, « un dîner« .

On comprend que Jeanie aura à cœur de se rabibocher avec sa fille, et probablement essaiera-t-elle de se faire pardonner du mal qu’elle lui a fait. Seulement, la route sera longue pour que Lauren fasse vraiment table rase du passé. D’autant qu’il a été annoncé que le personnage devrait apparaître de manière régulière dans la série. Les choses ne se régleront donc pas en une poignée d’épisodes.

Si cet épisode 14 de la saison 2 de New Amerstam vient d’être diffusé aux Etats-Unis, en France, il faudra patienter un peu, a priori la fin de la diffusion américaine pour que TF1 passe la suite.

Pour patienter, découvrez l’extrait ci-dessous :