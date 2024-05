Après À travers ma fenêtre, cette nouvelle série espagnole avec Clara Galle va cartonner sur Netflix

Netflix a mis en ligne la série "Ni una más", un teen drama espagnol porté par deux actrices connues des services de streaming : Nicole Wallace (À contre-sens sur Prime Video) et Clara Galle (À travers ma fenêtre sur Netflix).

Nicole Wallace et Clara Galle réunies sur Netflix

Netflix a connu un beau succès en 2022 avec À travers ma fenêtre, une romance espagnole tirée du roman éponyme d'Ariana Godoy. Porté par Clara Galle et Julio Peña, le film a donné lieu à deux suites, qui ont été produites à une vitesse impressionnante - avec un troisième opus sorti en début d'année. Quelques mois après avoir quitté Raquel et Ares, les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir retrouver l'actrice Clara Galle avec un nouveau programme : Ni una más. Sauf qu'en plus d'avoir dans son casting l'interprète de Raquel, la série est portée par une autre comédienne révélée récemment, cette fois sur Prime Video. C'est en effet Nicole Wallace, vue dans À contre-sens (une romance espagnole entre After et Fast & Furious) et dont la suite sera bientôt dévoilée, qui tient le rôle principal de ce teen drama espagnol.

En faisant se rencontrer les vedettes d'À travers ma fenêtre et d'À contre-sens, Netflix a mis toutes les chances de son côté pour s'assurer un nouveau succès. D'autant que Gabriel Guevara (À contre-sens) y apparaît également, aux côtés d'Aïcha Villaverde, José Pastor et Teresa de Mera. De quoi ravir les fans de ces productions espagnoles, qui seront néanmoins surpris de retrouver ce casting dans un récit sombre et éprouvant.

L'histoire de Ni una más

L'histoire suit Alma (Nicole Wallace), une lycéenne qui peut compter sur ses deux amies d'enfance, Greta (Clara Galle) et Nata (Aïcha Villaverde). Leur quotidien est bouleversé lorsque l'une d'entre elles se fait violer. Alma se rend alors au lycée un matin et installe une banderole avec écrit dessus : "Attention ! Ici se cache un violeur !".

Nicole Wallace - Ni una más ©Netflix

C'est la première scène de la série et donne le ton d'un programme qui vise à dénoncer les violences sexuelles. Le show revient ensuite 4 mois plus tôt pour nous révéler notamment le caractère brûlant d'Alma. Ce qui fera que malheureusement personne dans son lycée ne croira ses accusations. Certains y voyant un moyen de se faire remarquer. Sauf qu'un compte Instagram va faire de nouvelles révélations qui vont encore plus bouleverser le lycée. Dès lors, tout le monde cherchera la vérité. Et les spectateurs auront 8 épisodes pour la découvrir.

Créée par Miguel Sáez Carral et José Manuel Lorenzo, Ni una más est disponible sur Netflix depuis le 31 mai.

