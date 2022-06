Obi-Wan Kenobi : la série devait initialement être une trilogie de films

La série « Obi-Wan Kenobi » avait initialement été pensée non pas comme un seul film, mais comme une trilogie. Voici à quoi aurait ressemblé cette saga sur le célèbre Jedi.

Obi-Wan Kenobi : une série sur le vieux Jedi

Dirigée par Hossein Amini et Joby Harold, la série Obi-Wan Kenobi de Disney+ se déroule entre les événements de Star Wars III : La Revanche des Sith et Star Wars IV : Un nouvel espoir. Elle raconte les aventures d'un Obi-Wan vieillissant chargé de veiller sur Luke et Leia, tout en se cachant des Inquisiteurs de Dark Vador. Une mission complexe dont la série nous raconte les tenants et les aboutissements.

Obi-Wan (Ewan McGregor) - Obi-Wan Kenobi ©LucasFilm / Disney+

Réalisé par Deborah Chow, le show est loin d'avoir suscité l'unanimité. Pour avoir par exemple notre avis sur la question, c'est ici que ça se passe. Mais que la série soit appréciée ou non, une nouvelle étonnante vient de tomber. En effet, alors qu'on savait qu'un film était d'abord envisagé, on apprend par Stuart Beattie qu'Obi-Wan Kenobi aurait même pu être une trilogie.

Une trilogie qu'on ne verra jamais

En effet, lors d'un récent entretien avec The Direct, le scénariste a révélé qu'il a été le tout premier à travailler sur le retour d'Obi-Wan. L'écrivain explique d'abord que le vieux Jedi devait, à la base, revenir au cinéma, à travers une nouvelle trilogie. Il précise avoir travaillé pendant plus d'un an sur ce projet, avant que Disney ne le récupère pour le transformer en série. C'est là que ce dernier a abandonné le navire, mais Disney l'a néanmoins crédité à l'écriture des épisodes 1, 2, 3 et 6. Toujours selon lui, ce projet de trilogie s'est transformé en série juste après le flop de Solo : A Star Wars Story :

J'ai écrit le film sur lequel ils ont basé la série. J'ai passé environ un an, un an et demi à travailler dessus. Et puis, quand la décision a été prise de ne plus faire de films dérivés après la sortie de Solo, j'ai quitté le projet et je suis passé à autre chose. Joby est arrivé, a repris mon script et l'a transformé d'un format de deux heures en six heures. Donc, je n'ai pas travaillé avec eux sur tout, j'ai juste obtenu le crédit pour les épisodes parce que c'était basé mon truc.

Visiblement, cette première saison d'Obi-Wan Kenobi correspond à peu près à l'histoire du premier film :

Quand j'ai présenté mon histoire d'Obi-Wan à Lucasfilm, je leur ai dit : "Il y a en fait trois histoires. Parce qu'il y a trois évolutions différentes par lesquelles le personnage doit passer pour devenir le vieux Ben. La première étape était dans le premier film, et donc, par conséquent, dans la série qu'on vient de découvrir. Obi-Wan s'abandonne à la volonté de la Force. Transportez votre volonté, abandonnez votre volonté. Laissez l'enfant tranquille.

Comment se serait articulée la suite de la trilogie ?

Si la série reprend certains des éléments du scénario de Stuart Beattie, ce dernier avait de la suite dans les idées. Il avait en effet déjà prévu comment les aventures du vieux Ben allaient se poursuivre. Le scénariste avait imaginé une histoire introspective durant laquelle Obi-Wan devait remettre en question la Force elle-même, et ses propres pouvoirs, pour atteindre une dimension plus terre à terre, et l'acceptation de sa propre mortalité. Beattie n'a jamais mis sur papier le récit des deux autres films mais avait quand même une idée précise de la suite de l'histoire :

Le moment le plus emblématique de l'histoire d'Obi-Wan, c'est quand il se sacrifie dans Un nouvel espoir. C'est un grand moment d'émotion. Mais si on réfléchit, Ben savait qu'il allait mourir à ce moment là. Pour moi, ça veut dire qu'il avait prévu le coup. Cela nécessite une acceptation préalable de cet acte de bravoure. Cela concerne donc la deuxième étape de son évolution. Obi-Wan doit accepter sa propre mortalité, d'une manière ou d'une autre. La trilogie aurait amené le personnage à ce point précis où Obi-Wan accepte de se laisser mourir face à Vador. Donc, selon moi, s'il doit y avoir une deuxième saison d'Obi-Wan Kenobi, la série doit prendre cette trajectoire. C'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressants.

Même si nous ne verrons jamais cette trilogie de films, il faut reconnaître que Stuart Bettie a une vision complète du voyage de Kenobi. Le scénariste semble avoir bien compris la dimension du personnage, son état dans Un nouvel espoir, et les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. L'écrivain avait en tout cas une approche personnelle et plutôt intelligente du personnage incarné par le grand Ewan McGregor. Malheureusement, il faudra se contenter de la série Disney+.