Obi-Wan Kenobi : qui sont les Jedi morts dans l'épisode 4 ?

L'épisode 4 de la série « Obi-Wan Kenobi » regorge d'easter eggs. Un passage a notamment attiré notre attention. En effet, quand notre héros se rend dans la forteresse des Inquisiteurs, il découvre avec stupeur la présence de cadavres de Jedi conservés par l'Empire.

Obi-Wan Kenobi : la série suit son cours

Déjà quatre épisodes d'Obi-Wan Kenobi ont vu le jour sur Disney+. Il ne reste donc que deux chapitres avant la conclusion de la série d'Hossein Amini et Joby Harold. Pour rappel, le show se place entre les événements de Star Wars III : La Revanche des Sith et Star Wars IV : Un nouvel espoir. Le récit raconte des aventures inédites du Jedi Kenobi qui a élu domicile sur Tatooine pour surveiller le jeune Luke Skywalker. Mais l'arrivée des Inquisiteurs, et la présence de Leia Organa compliquent les choses.

Durant l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi, sorti le 8 juin dernier, le célèbre Jedi doit aller secourir la jeune fille, retenue prisonnière dans la forteresse des Inquisiteurs. Alors qu'il déambule dans l'établissement de l'Empire, il tombe sur une salle particulièrement détestable. Kenobi découvre en effet, horrifié, que ce complexe sous-marin est en réalité un tombeau dans lequel sont conservés plusieurs cadavres de Jedi. Voici ceux que l'on a pu identifier.

Tera Sinube

Obi-Wan découvre donc plusieurs cadavres de ses paires retenus prisonniers dans des espèces de cuves de conservation. Le but de cette méthode n'est pas très clair et n'est jamais expliquée dans l'épisode d'Obi-Wan Kenobi. Mais les dépouilles des Jedi peuvent être très utiles à l'Empire. Par exemple, dans un épisode de Star Wars : Rebels, le Grand Inquisiteur utilise l'enveloppe de Luminara Unduli pour attirer ses ennemis dans un piège mortel. Dans la saison 2 de The Mandalorian, Din Djarin tombe sur le même genre de complexe, et découvre que l'Empire utilise le sang des Jedi pour créer l'abomination Snoke.

Tera Sinube - Obi-Wan Kenobi ©Disney+ / LucasFilm

La plupart de ces Jedi sont non identifiés, mais l'un des corps a retenu notre attention. En effet, parmi les nombreuses dépouilles présentes, les plus calés sur l'univers Star Wars auront reconnu Tera Sinube. Ce dernier a fait ses débuts dans la série Star Wars : The Clone Wars comme allié de la jeune Ahsoka Tano. C'est notamment lui qui aide la Padawan à retrouver son sabre dans Coruscant. Ainsi, même si on ne sait pas comment Tera Sinube a trouvé la mort, il semblerait que le Jedi n'ait pas survécu à l'Ordre 66, comme tant de ses congénères.

Quid des autres Jedi ?

Concernant les autres, il est difficile de les identifier. Déjà, cette salle funéraire possède énormément de tombeaux, sur deux étages, et le nombre de Jedi retenu est ne peut être comptabilisé. Sur le plan large, certains fans ont néanmoins remarqué la présence d'un cadavre qui ressemble cruellement à Mace Windu, sans pour autant avoir une quelconque confirmation sur cette théorie. Il est cependant hautement improbable qu'un Jedi de la trempe de Mace Windu soit montré d'une manière aussi nonchalante.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+ / LucasFilm

Par contre, on peut noter la présence d'un Ongree, qui pourrait être Coleman Kcaj ou Pablo-Jill, apparus dans La Revanche des Sith et dans la série The Clone Wars. Il y a aussi un jeune Padawan, avec un casque d'entraînement, qui nous renvoie à des images bien connues de la prélogie. Il ressemble particulièrement à un des enfants (au fond à droite de l'image ci-dessous) qui suivait les enseignements de Yoda avant que ne soit donné l'Ordre 66. Néanmoins rappelons que quelques années se sont écoulées entre les épisodes 2 et 3 ce qui pourrait contredire cette hypothèse.

Star Wars l'épisode 2 : L'Attaque des clones ©Lucasfilm

Enfin, l'un des humanoïdes retenus dans ces cuves ressemble vaguement à Quinlan Vos, déjà cité dans le précédent chapitre de la série. Cependant, comme pour Mace Windu, il est peu probable qu'un Jedi aussi important soit présenté de la sorte. En tout cas, on vous laisse nous proposer vos analyses et vos théories autour de cette séquence qui devrait logiquement refaire parler d'elle...