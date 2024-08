Peaky Blinders : cette rencontre avec Snoop Dogg a été décisive pour le créateur

Au départ, Steven Knight voyait "Peaky Blinders" comme la représentation d’une partie de l’Histoire de Birmingham. Mais une rencontre avec Snoop Dogg a complètement changé sa vision de la série.

Peaky Blinders, la série culte sur le gang des Shelby

Steven Knight a acquis une notoriété internationale pour avoir créé Peaky Blinders. Diffusée de 2013 à 2022, la série centrée sur Tommy Shelby et le reste du célèbre gang basé à Birmingham a captivé des millions de fans. Steven Knight a créé Peaky Blinders après avoir lui-même grandi à Birmingham. Pour GQ en 2019, le scénariste avait expliqué que la série lui avait été inspirée par les récits de ses parents, qui avaient eux-mêmes grandi dans la ville des Midlands de l’Ouest dans les années 20. Pour lui, son show était donc une façon de présenter une partie de l’Histoire de sa ville. Mais une rencontre avec Snoop Dogg a complétement changé sa perspective de la série.

Peaky Blinders ©BBC One

Snoop Dogg a changé la vision de Steven Knight sur sa propre série

Steven Knight était récemment l’invité du programme Desert Island Discs, sur BBC 4. Il y a révélé que Snoop Dogg faisait partie de la longue liste des fans de la série. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés, le célèbre rappeur a ainsi expliqué qu’il « s’identifiait » énormément à l’histoire de Peaky Blinders. Car elle lui rappelait comment il était devenu impliqué dans la culture des gangs.

Or, cela a fait prendre conscience à Steven Knight que la série était beaucoup plus universelle qu’il ne le pensait au départ. Le scénariste s'est rendu compte que des personnes venant d’Europe de l’Est ou de Buenos Aires « comprenaient la série et ressentaient la même chose. »

Le film commencera son tournage dans quelques semaines

Les fans de Peaky Blinders attendent désormais de pouvoir découvrir ce que concocte Steven Knight. Car ce dernier prépare un film qui va terminer l’histoire de la série. Officialisé en juin dernier, ce long-métrage sera réalisé par Tom Harper. Autre information majeure : Cillian Murphy sera de retour dans le rôle de Tommy Shelby. Le film commencera son tournage en septembre, et pourrait donc sortir en 2025. Ensuite, cet univers s’étendra peut-être. En février 2022, Steven Knight avait teasé de potentiels futurs spin-offs. Si rien n’est encore sûr, des histoires centrées sur d’autres personnages que Tommy Shelby pourraient donc voir le jour après le film à venir.