Peaky Blinders : un sombre trailer pour la saison 6

Toutes les bonnes choses ont une fin et la série "Peaky Blinders" va arriver à son dénouement avec la prochaine saison 6. Des épisodes très attendus par les fans, qui commencent à se dévoiler dans une bande-annonce sombre.

Peaky Blinders : enfin une bande-annonce pour la saison 6

Durant cinq saisons, la série Peaky Blinders a construit un univers violent autour de la famille Shelby. À sa tête, Tommy, un chef de gang qui a fait ses armes à Birmingham, avant de gravir les échelons. Or, cette ascension s'accompagne forcément d'ennemis qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Sombre et violente, la série créée par Steven Knight a trouvé son public et s'est forgée une solide réputation sur le petit écran.

La prestation habitée de Cillian Murphy n'est pas étrangère à cette réussite mais le reste du casting n'est pas en reste. On peut aussi citer le nom d'Helen McCrory, absolument sublime en Polly. La sixième et dernière saison aura un drôle de goût car l'actrice a malheureusement disparu en milieu d'année 2021, des suites d'un cancer. Ces ultimes épisodes parviendront peut-être à lui rendre hommage mais on ne sait pas encore comment son absence sera traitée. En attendant de le savoir, on peut découvrir la première bande-annonce de la prochaine saison.

Peaky Blinders ©BBC One

Sans surprise, l'ambiance est toujours au top, avec une atmosphère dark et un Toby qui apparaît comme torturé. Cet aperçu d'un peu plus d'une minute nous fait comprendre que les choses vont mal se passer pour tout le monde. La souffrance sera omniprésente dans le camp Shelby. Par ailleurs, on saisit que l'intrigue se déroulera juste avant la Seconde Guerre mondiale et qu'il sera question de la montée du nazisme en fond.

Steven Knight avait déjà annoncé par le passé qu'il voulait clore sa série avant qu'éclate ce conflit majeur. Il devrait tenir sa ligne de conduite, même si la fin de son histoire sera à découvrir dans un long-métrage. On rappelle que Peaky Blinders devait durer sept saisons mais que la pandémie a bouleversé le plan initial. C'est, à la place, un long-métrage, ainsi que de possible autres créations télévisuelles, qui se chargeront de prolonger l'univers.

L'arrivée de la dernière salve d'épisode est prévue durant l'automne prochain. Aucune date précise n'a été dévoilée pour l'heure. En France, le diffusion aura lieu sur Netflix.