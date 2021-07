Plus belle la vie : Adriana Karembeu intègre le casting de la série

La série France 3 "Plus belle la vie" enrichit son casting et, selon le Parisien, c'est la célèbre mannequin Adriana Karembeu qui ne devrait pas tarder à faire sa première apparition en septembre prochain.

Plus belle la vie : une carrière de comédienne pour Adriana Karembeu ?

C'est l'été et les différents feuilletons quotidiens renouvellent leur casting. Des personnages s'en vont et d'autres font leur apparition. C'est le cas dans la série TF1 Demain nous appartient, où Emmanuel Moire, la star de la chanson, va faire ses premiers pas en tant que comédien. Prochainement, la célèbre mannequin Adriana Karembeu vivra la même expérience sur les plateaux de tournage de Plus belle la vie. Le feuilleton quotidien France 3 frappe un grand coup !

Les trois millions de téléspectateurs fidèles au programme auront donc une belle surprise à la rentrée. La top modèle intégrera la série pour quelque temps. Adriana Karembeu à plusieurs casquettes. En effet, elle est ambassadrice de la Croix Rouge et également du football féminin. Cela ne l'a pas empêché de s'essayer à la comédie. Elle est déjà apparue dans plusieurs séries télé, notamment dans Scènes de ménages, Meurtres à Étretat ou encore Section de recherches. Cette fois-ci elle débarque dans Plus belle la vie !

Plus belle la vie ©France Télévisions

Rendez-vous à Marseille

À la télévision Adriana Karembeu est avant tout connue pour sa carrière d'animatrice. Depuis 2012, elle co-présente Les Pouvoirs du corps humain avec Michel Cymes, qui se consacre également à sa carrière de comédien. La belle mannequin a aussi participé à Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Elle est très impliquée dans des associations caritatives et consacre beaucoup de temps à l'aide humanitaire. Déjà très appréciée du public français, elle aura pour la première fois un rôle récurrent dans une série française.

Adriana Karembeu pose donc ses valises à Marseille. Elle est attendue sur le plateau de tournage pour un mois, et devrait apparaître durant quelques semaines dans le feuilleton Plus belle la vie. Une expérience toute nouvelle, pour la comédienne en devenir qui n'aura pas de mal à charmer les habitants de la place du Mistral. Affaire à suivre...