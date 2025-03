Prison Break : découvrez les stars du remake de la série culte

Plus d’un an après l’officialisation du reboot de "Prison Break", les premiers acteurs de la nouvelle série viennent d’être annoncés. Et on sait quels personnages ils joueront.

La passionnante Prison Break va être revisitée

Le phénomène Prison Break a été lancé en 2005. Passionnante, la série nous fait suivre Michael Schofield, un homme persuadé que son frère Lincoln est innocent du crime dont il est accusé. Mais il n’a plus beaucoup de temps pour le prouver : condamné à mort, Lincoln doit bientôt être exécuté. Désespéré et à court d’options, Michael décide alors de le faire évader. Pour cela, il prépare un plan méticuleux et se fait lui-même incarcérer dans la même prison.

Avec son intrigue palpitante bourrée de rebondissements, Prison Break est devenue une série culte. Comme bon nombre d’œuvres avec ce statut, elle va bientôt avoir son remake,annoncé en novembre 2023. Plus d’un an après cette annonce, nous connaissons désormais certaines des têtes d’affiche de ce reboot.

Trois acteurs annoncés au casting

La nouvelle Prison Break se situera dans le même univers que la série originale. Mais elle se concentrera sur de nouveaux personnages. Or, Variety nous apprend que trois acteurs viennent de décrocher les rôles de personnages majeurs du reboot. Il s’agit d’Emily Browning, Lukas Gage et Drake Rodger.

Emily Browning est notamment connue pour avoir tenu l’un des principaux rôles de Sucker Punch et Pompéi. De son côté, Lukas Gage est apparu dans la première saison de The White Lotus dans le rôle de Dillon, et a incarné Adam dans You. Enfin, Drake Rodger a joué John Winchester dans The Winchesters, la série dérivée de Supernatural.

Leurs personnages déjà connus

Dans le reboot de Prison Break, Emily Browning jouera Cassidy Collins, une ex-soldate devenue surveillante de prison, qui accepte un emploi dans l’une des prisons les plus meurtrières d’Amérique. Drake Rodger interprétera Tommy, un détenu au sein de cette même prison, incarcéré dix ans plus tôt. Et Lukas Gage prêtera ses traits à Jackson, un politicien venant d’un milieu aisé qui fait pour la première fois campagne pour entrer au Congrès.

Elgin James écrira le reboot de Prison Break. Peul Scheuring aura de son côté le rôle de producteur exécutif. La série, qui sera visible sur Hulu, n’a pas encore de date de sortie. Mais en attendant, vous pouvez toujours (re)voir la série originale.

Comme nous vous l’avons expliqué il y a plusieurs semaines, celle-ci est à revoir en intégralité et gratuitement sur M6+, le service de streaming de M6. Il suffit simplement pour cela de créer un compte sur la plateforme.