Rick et Morty : Adult Swim partage le premier extrait de la saison 5

Adult Swin vient de partager le premier aperçu de la saison 5 de « Rick et Morty ». Lors de la Adult Swim Con, la chaîne a dévoilé les premiers croquis de la prochaine saison du show de Dan Harmon et de Justin Roiland.

Rick et Morty : un classique parmi les classiques

En 2014, Dan Harmon et Justin Roiland se sont fait une place dans le genre des séries animées pour adultes. En proposant Rick et Morty, les deux hommes ont rapidement séduit le cœur des fans. Le show s'est créé une base de fans solide en seulement 4 saisons, devenant une des références majeures du genre. La saison 4 s'est conclue il y a peu, et les épisodes sont disponibles à la fois sur Adult Swim et sur Netflix. À l'occasion de la Adult Swim Con qui s'est tenu ce week-end, la production a lâché le premier aperçu de la saison 5 de Rick et Morty.

Un premier aperçu généreux

L'extrait a été partagé directement sur la chaîne YouTube de Adult Swim ce week-end pendant la Comic-Con@Home - durant laquelle un court-métrage inédit a également été présenté. Plus qu'une simple image ou qu'un logo promotionnel, la production a révélé deux minutes d'un épisode de la saison 5. Un premier regard généreux qui présente les croquis d'un futur épisode du show. L'animation n'en est qu'à ses balbutiements, mais le doublage est déjà effectif. Ce court extrait permet de retrouver l'essence de la série à travers un récit initialement dramatique qui tombe dans le comique pur.

Le clip présente Rick et Morty en grand péril dans l'espace. Rick est en train d'agoniser et ils abandonnent tous les deux tout espoir de s'en sortir vivants. Morty décide alors d'appeler Jessica, son amoureuse, qui lui propose un rencard. Le jeune garçon, revigoré, fait tout pour rester en vie. Il trouve un portail qui le ramène sur Terre. Ils tombent alors dans l'océan et rencontrent le roi de l'Atlantide. Présenté comme la Némésis de Rick, il est une parodie hilarante d'Aquaman ou de Namor. Ce dernier avait un contrat avec Rick, et celui-ci vient d'être brisé.

L'extrait est en adéquation parfaite avec le ton et l'ambiance de Rick et Morty. Une vidéo qui donne très envie de découvrir la suite des aventures de ce duo pas comme les autres. Quant à l'animation, c'est assez agréable de la voir dans sa construction, avant qu'elle ne soit terminée. Pour le moment, aucune date de sortie de la saison 5 n'a été communiquée. Mais grâce à ce premier teasing, il est clair que Dan Harmon et Justin Roiland travaillent bien dessus.