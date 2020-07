Rick et Morty : Adult Swim vient de partager un court-métrage inédit dérivé de la série

Adult Swim vient de partager un nouveau court-métrage dérivé de la série « Rick et Morty ». A l'occasion du Comic-Con @Home, la chaîne a partagé ce petit film de huit minutes qui place Rick et Morty dans un univers japonais.

Rick et Morty : une série culte

Depuis 2014, Dan Harmon et Justin Roiland développent les aventures de Rick et Morty. Une série animée pour adultes qui s'est imposée comme un indispensable du genre, écrasant tout sur son passage. En une saison, Rick et Morty est devenu extrêmement culte, et s'est rapidement créé une solide communauté de fans. Le show de Dan Harmon et Justin Roiland est aujourd'hui un immanquable du genre. Récemment, Adult Swim France a dévoilé les nouveaux épisodes de la saison 4, également disponibles sur Netflix.

Un court-métrage étonnant

Les fans de Rick et Morty ont été surpris par ce court-métrage inopiné. Ce n'est pas la première fois que Adult Swim produit et partage un court-métrage dérivé de la série. Il y a peu, le duo était déjà transposé dans un univers de samouraïs. Lors de l'édition spéciale Toonami d'Adult Swim Con, un nouveau court-métrage réalisé par Takeshi Tano a été révélé. Intitulé Rick et Morty contre Genocider, le film dure 8 minutes. Cela permet au cinéaste de développer correctement son intrigue et ses personnages, à travers un récit passionnant.

En transposant l'intrigue au Japon, le cinéaste s'adapte à sa culture et propose une approche inédite. L'animation rend hommage aux grands classiques du genre asiatique, quelque part à travers un héritage emprunté à des productions telles que Ghost in the Shell. Le cinéaste raconte comment Morty part à la recherche de son grand-père, une nouvelle fois poursuivi par les autres Rick de la Citadelle. L'épisode propose encore une approche d'anticipation parfaitement maîtrisée, des séquences d'action joliment réalisées, et un univers toujours bien exploité. Takeshi Tano parvient à trouver le juste équilibre entre hommage à la série de Dan Harmon, hommage à l'animation japonaise et créativité brute. Un court-métrage passionnant qu'on vous laisse découvrir sans plus attendre en attendant des nouvelles de la prochaine saison.