Run : un trailer pour la série HBO de Phoebe Waller-Bridge

La chaîne HBO, réputée pour produire les meilleures séries de ces dernières années, dévoile le trailer d’un show qui ne devrait pas faire exception à la règle, Run. Et la créatrice de ce thriller romantique n’est autre que la prolifique Phoebe Waller-Bridge…

Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de Fleabag et Killing Eve, revient avec un nouveau projet HBO sobrement intitulé Run. Découvrez la nouvelle création de la talentueuse jeune femme, un thriller innervé de comédie et de romance.

Voilà ce que l’on sait de l’histoire : deux anciens amants ont fait un pacte il y a 15 ans. Ils s’y s’engageaient à s’enfuir ensemble si jamais l’un des deux avait besoin de s’échapper de son quotidien. Il lui suffisait alors d’envoyer à l’autre le SMS suivant : « RUN ».

Une intrigue mystérieuse qui fait envie et se dévoile dans le trailer diffusé par la chaîne, que vous pourrez trouver ci-dessous. On assiste donc aux retrouvailles entre les deux protagonistes, qui mettent leur promesse d’antan à exécution. Une suite d’aventures aussi rocambolesques qu’effrénées semble sur le point de débuter… L’ensemble sort de l’ordinaire, et le duo a l’air de très bien fonctionner.

Chronique d’un succès annoncé

Pour incarner le couple phare du show, deux habitués des tournages. Merritt Wever, vue dans The Walking Dead, Marriage Story, Welcome to Marwen et le succès Netflix Unbelievable, donne ici la réplique à Domhnall Gleeson. Ce dernier est bien connu des fans d’Harry Potter puisqu’il y joue Bill Weasley. On l’a aussi vu dans Il était temps, comédie romantique à recommander, et plus récemment Star Wars.

Phoebe Waller-Bridge continue donc de tracer son chemin et de marquer le monde de l’audiovisuel. La jeune femme a ainsi remporté de prestigieuses récompenses – on parle bien d’Emmy et de Golden Globes à gogo. Des prix venant récompenser les scénarii ou encore le jeu d’acteur : pour elle-même dans Fleabag, mais aussi pour Sandra Oh, interprète du personnage éponyme de Killing Eve. La comédienne canadienne cumule elle aussi les récompenses : son premier Golden Globe a salué son interprétation de Cristina Yang dans Grey’s Anatomy.

La série sera diffusée sur HBO dès le 12 avril prochain. Une avalanche de critiques positives et de récompenses à prévoir pour Run, ses acteurs et sa talentueuse créatrice ?