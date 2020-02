Sabrina (Netflix) : une connexion possible avec American Horror Story

Vous avez aimé ? Partagez :

« Les Nouvelles Aventures de Sabrina » font allusion à un personnage bien connu des fans d' »American Horror Story »… Mais peut-on pour autant dire que les univers des deux séries sont liés ?

Les sorcières et leurs histoires de familles font encore des siennes ! Il semble que Sabrina et American Horror Story puissent être étroitement liées. Mais revenons aux origines de l’affaire. Lorsque le show porté par Kiernan Shipka (Mad Men) a fait son apparition sur la plateforme Netflix, la saison 8 du programme de Ryan Murphy (Glee) battait son plein avec Apocalypse, saison très attendue et assez décevante si l’on en croit les fans, qui tournait autour de la fin du monde et du retour de l’Antéchrist. Une salve d’épisodes marquée par le retour des sorcières rencontrées dans la saison 3, baptisée Coven.

Cousine perdue de vue

Chilling Adventures of Sabrina, déjà très proche de la série Riverdale, a donc cette fois fait du pied au show créé par Murphy, comme l’a rappelé Screenrant. Plus particulièrement, au personnage d’Emma Roberts (Scream 4), Madison Montgomery. Ainsi, dans la première saison des aventures de Sabrina, sa tante Hilda mentionne une lointaine cousine de l’héroïne, une star de cinéma du nom de… Montgomery !

Une allusion loin d’être hasardeuse, puisque si vous vous rappelez de Coven, Madison (Roberts) est bel et bien une ancienne actrice. Vous suivez toujours ?

Que penser de ce lien ? A notre sens, il relève plus de l’hommage ou du clin d’œil qu’autre chose. Déjà que les fans s’impatientent dans l’attente d’une rencontre entre Sabrina et Riverdale, il serait cavalier de présumer qu’un crossover pourrait unir la série à AHS. On pourrait aussi imaginer que tante Hilda fait référence à Elizabeth Montgomery, l’actrice qui interprétait Samantha dans Ma Sorcière Bien-aimée… Quand on vous dit que les histoires de magie sont complexes !

Finissons sur une anecdote qui viendrait appuyer la version clin d’œil à AHS. Emma Roberts et Kiernan Shipka ont déjà joué ensemble ! Les actrices se sont rencontrées sur le tournage du film d’épouvante The Blackcoat’s Daughter, sorti en France sous le nom de February. Mais attention, ce film aussi effrayant que tordu est conseillé à un public averti…