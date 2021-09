Scenes from a Marriage sur OCS : c'est quoi cette série avec Jessica Chastain et Oscar Isaac ?

"Scenes from a Marriage" est à l'origine un chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman. C'est désormais une série américaine portée Jessica Chastain et Oscar Isaac. Une version plus moderne à découvrir sur OCS à partir du 13 septembre.

Scenes from a Marriage : l'adaptation d'un monument

Scenes from a Marriage est à l'origine une série constituée de six épisodes de cinquante minutes. Signée par le célébrissime cinéaste suédois Ingmar Bergman, elle passe à la télévision en 1973. Ses différents chapitres s'intitulent - dans l'ordre chronologique : Innocence et panique, L'art de cacher la poussière sous les meubles, Paula, La vallée des larmes, Les analphabètes et La nuit dans une maison obscure quelque part sur Terre. On y suit la vie de Johan et Marianne, mari et femme depuis une dizaine d'années. Ces parents de deux petites filles mènent une vie parfaite, du moins en apparence. Le poids du temps finit par ébranler leur relation et les plonge bientôt dans une spirale de tourments.

Scenes from a Marriage ©OCS

L'année suivante, le réalisateur de Cris et Chuchotements ou encore Le Septième Sceau propose une version filmique de son œuvre. Pour se faire, il remonte et raccourcit chaque épisode jusqu'à obtenir un long-métrage. En 1975, le film remporte le prestigieux Golden Globe du meilleur film étranger. Vous l'aurez compris, Scenes from a Marriage s'intéresse à l'évolution d'un couple au fils des ans. Se posent ainsi des questions relatives à l'amour, la monogamie, le désir ou encore la séparation. L'histoire de Bergman, particulièrement friand de psychologie, se déroule sur une vingtaine d'années. L'auteur-réalisateur s'intéresse toujours au même duo, celui que forment Liv Ullmann (D'une vie à l'autre) et Erland Josephson (Le Regard d'Ulysse).

La série HBO n'est autre qu'une adaptation de l'œuvre de Bergman à notre époque par le prolifique Hagai Levi (En Thérapie). Ce détenteur d'un Golden Globe - pour The Affair - écrit et réalise les différents chapitres de la série. Autre légère différence avec l'original, le couple est américain et non pas suédois.

Un duo détonant

Dans le rôle de Mira, ambitieuse PDG d'une entreprise liée aux nouvelles technologies, on retrouve la talentueuse Jessica Chastain (La Couleur des sentiments). Après avoir pourchassé Ben Laden dans Zero Dark Thirty et campé une lobbyiste surdouée dans Miss Sloane, la voilà couronnée de succès dans sa vie professionnelle mais dépassée par l'avenir de son mariage avec Jonathan. C'est Oscar Isaac, croisé chez les frères Coen, dans la saga Star Wars et à l'affiche de Dune de Denis Villeneuve, qui prête ses traits à ce professeur de philosophie. Si Mira se questionne, donc, Jonathan porte des œillères. Il tente par tous les moyens de se montrer conciliant avec sa bien-aimée dans l'espoir de voir leur union perdurer.

Scenes from a Marriage ©OCS

Sunita Mani (Social Distance), Nicole Beharie (Little Fires Everywhere), Corey Stoll (This Is Where I Leave You) et Tovah Feldshuh (The Walking Dead) campent les rôles secondaires de la mini-série. Notez également que l'épatante Michelle Williams (Manchester by the Sea) fait une apparition dans le pilote de Scenes from a Marriage.

Où et quand regarder la série ?

Vous pourrez retrouver les cinq épisodes de cette adaptation contemporaine en exclusivité sur OCS à partir du 12 septembre 2021 ! Alors, serez-vous aux côtés de Mira et Jonathan dans leur voyage à travers les âges de l'amour ?