Scènes de la vie conjugale : Oscar Isaac et Michelle Williams dans la série HBO - CinéSéries

Oscar Isaac et Michelle Williams ont signé pour tenir les deux principaux rôles de la future production HBO, "Scènes de la vie conjugale". La série n’en étant qu’au début de son développement, elle n’a pas encore de date de sortie.

Scènes de la vie conjugale : de Bergman à HBO

Scènes de la vie conjugale sera adaptée de la mini-série suédoise de six épisodes sortie en 1973 et réalisée par Ingmar Bergman. Elle avait ensuite été montée pour une sortie au cinéma. L’histoire est centrée sur Johan, professeur de psychologie appliquée et Marianne, avocate spécialiste du droit familial. Mariés depuis dix ans, ils vivent heureux avec leurs deux petites filles. Mais lors d’un dîner, ils assistent à la violente dispute d’un couple d’amis. À la suite de cela, Johan et Marianne commencent à remettre en question leur relation…

Dans la future Scènes de la vie conjugale proposée par HBO (qui s'appelle pour l'instant Scenes from a Marriage), Oscar Isaac et Michelle Williams reprendront les rôles tenus par Liv Ullmann et Erland Josephson dans la version suédoise. Alors que cette dernière comptait aussi Gunnel Lindblom, Bibi Andersson, Jan Malmsjö, Wenche Foss, Bertil Norström ou encore Anita Wall, aucun des seconds rôles de la future série HBO n’est encore connu. On sait en revanche que c’est Hagai Levi, le co-créateur de The Affair, qui l’écrira et la réalisera.

HBO va proposer une version américaine modernisée de Scènes de la vie conjugale

Selon Variety, qui a sorti l’information, la nouvelle version de Scènes de la vie conjugale « réexaminera la représentation de l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce de la version originale à travers les yeux d’un couple d’Américains contemporain. » En plus d’en tenir les rôles principaux, Isaac et Williams en seront aussi producteurs exécutifs, aux côtés de Hagai Levi. Toujours selon le média américain, Michael Ellenberg, l’ancien directeur des programmes dramatiques pour HBO, qui sera aussi l’un des producteurs exécutifs de la série, voulait adapter Scènes de la vie conjugale depuis des années.

Michelle Williams de nouveau au cœur d’une relation compliquée

Scènes de la vie conjugale ne sera pas la première production où nous aurons l’occasion de voir Michelle Williams incarner une femme ayant des problèmes de relation. Elle avait percé l’écran dans des films comme Le Secret de Brokeback Mountain, Blue Valentine ou plus récemment Manchester by the Sea. Elle aura donc l’occasion de montrer une nouvelle fois son talent dans un rôle où elle devra assumer la succession de la légendaire Liv Ullman. Quant à Oscar Isaac, même s’il n’a pour le moment pas eu de rôles du même genre aussi marquants, on a pu le voir en 2013 dans En Secret, trois ans plus tard dans La Promesse, puis il y a deux ans dans Seule la vie… On verra si le couple qu’ils formeront à l’écran dans Scènes de la vie conjugale sera aussi marquant que celui de la version suédoise.