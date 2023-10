Fallout : Prime Video annonce la date de sortie de la série tirée du jeu vidéo

Prime Video vient d'annoncer la date de diffusion de "Fallout". La série, adaptée de la licence de jeux vidéo, est en développement depuis 2020, avec Jonathan Nolan et Lisa Joy à la production.

Fallout en 2024 sur Prime Video

Le projet de série Fallout remonte à quelques années maintenant. Déjà en 2020 on apprenait Jonathan Nolan et Lisa Joy, le duo derrière l'excellente Westworld, préparaient en tant que producteurs une adaptation de la fameuse licence vidéoludique. Mais il aura fallu attendre quasiment deux ans avant d'avoir des nouvelles concrètes de ce programme à venir, et notamment le choix de l'actrice principale. L'attente aura donc été longue, mais la série va bel et bien voir le jour prochainement.

Il faudra cependant patienter encore un peu puisque Prime Video vient d'annoncer de manière plutôt originale la date de diffusion de Fallout. Via un communiqué de presse, et surtout une vidéo postée sur les réseaux sociaux de la plateforme de streaming, dans laquelle on voit une animation de Pip-Boy (l'interface emblématique de Fallout), on apprend que la série arrivera le 12 avril 2024.

Tout ce qu'il faut savoir sur la série

Fallout est donc une adaptation d'une célèbre licence de jeux vidéo. Des RPG d'action dont le premier opus a été lancé en 1997. Dedans, le joueur évolue dans un monde post-apocalyptique après une guerre nucléaire. Les survivants tentent de s'en sortir et forment plusieurs clans. Mais le danger ne vient pas que des humains. Des mutants créés par la radiocativité, et des robots sont également à affronter pour rester en vie. Le dernier jeu en date est Fallout 76 et est sorti en 2018.

La série sera une histoire originale basée sur l'univers Fallout et se déroulant dans un Los Angeles post-apocalyptique. Un récit qui doit s'inscrire dans la trame principale de l’univers des jeux. Enfin, outre Ella Purnell (Yellowjackets) dans le rôle principal, le casting du show sera composé, entre autres, de Walton Goggins (Les 8 Salopards), Aaron Moten (Emancipation), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) ou encore Frances Turner (The Boys).

Rendez-vous le 12 avril 2024 pour découvrir le résultat.