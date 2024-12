Série Harry Potter : cet acteur serait un parfait Voldemort et même Ralph Fiennes approuve

Ralph Fiennes a brillamment incarné Lord Voldemort dans quatre des huit films de la saga "Harry Potter". Pour la série, il estime qu’un autre célèbre acteur ferait également un très bon interprète du Seigneur des Ténèbres.

Quels acteurs seront choisis pour les principaux rôles de la série Harry Potter ?

Suite à de nombreuses rumeurs sur le sujet au fil des ans, une série Harry Potter a été officiellement annoncée en avril 2023. Prévue pour HBO, celle-ci sera découpée en sept saisons, chacune correspondant à un des livres de la saga. Avec l’ambition d’introduire dans chaque saison un peu plus d’éléments des romans que les films ne l’avaient fait.

En septembre dernier, la production de la nouvelle série Harry Potter a officiellement ouvert le casting pour les personnages de Harry, Ron et Hermione. Mais on ne connaît pas encore les interprètes du trio d’amis. Ni d’aucun autre personnage. Toutefois, Ralph Fiennes aimerait voir un certain acteur lui succéder dans le rôle de Voldemort.

Ralph Fiennes veut voir Cillian Murphy jouer Voldemort

L’acteur qui a incarné Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom dans les films Harry Potter était récemment l’invité de Watch What Happens Live. Au cours de l’émission, quelqu'un a suggéré le nom de Cillian Murphy pour reprendre le rôle de Voldemort. Et Ralph Fiennes s’est montré très séduit par cette idée, l’approuvant avec enthousiasme :

Cillian est un acteur fantastique. C’est une merveilleuse suggestion. Je serais totalement en faveur de cette idée.

Reste à savoir si les producteurs de la série Harry Potter sont aussi emballés par cette possibilité, et comptent proposer le rôle de Voldemort à Cillian Murphy. En tout cas, ils ont déjà une idée pour le personnage de Dumbledore. Comme expliqué il y a quelques semaines, Mark Rylance est le premier choix des décideurs de Warner Bros. pour jouer l’éminent professeur dans le show. Mais aucun accord n’a été finalisé, et les choses peuvent donc encore évoluer.

Petit retard à l’allumage pour la série

Alors que Warner Bros. espérait pouvoir sortir la première saison de Harry Potter en 2026, le studio ne pourra sans doute la proposer qu’en 2027. C’est ce que Casey Bloys, le patron de HBO, a révélé il y a quelques jours.

Casey Bloys a également avoué qu’il serait difficile de dévoiler une saison par an. Certaines saisons de la série pourraient être dévoilées à une année d’intervalle. Mais pour d’autres, il faudra sans doute patienter un peu plus longtemps entre chaque nouvelle salve d’épisodes.