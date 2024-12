Série Harry Potter : HBO courtise un acteur pour jouer Rogue

Les choses s’accélèrent en coulisses pour la série "Harry Potter". Après l’appel lancée pour le casting du trio de personnages principal et le favori annoncé pour incarner Dumbledore, un comédien est visé par la production pour jouer Rogue.

Après Mark Rylance pour le rôle de Dumbledore…

Douze ans après la sortie du dernier film de la saga Harry Potter, une nouvelle série adaptant les livres de J.K. Rowling a été annoncée en avril 2023. Durant les mois suivants cette annonce, peu de nouvelles ont filtré sur ce projet. Mais désormais, la production a mis un coup d’accélérateur.

En septembre dernier, un événement que de nombreux enfants britanniques attendaient a été lancé : le processus de casting pour les interprètes de Harry, Ron et Hermione. Depuis, un premier nom a été avancé pour un autre personnage de la saga. Nous avons ainsi appris il y a quelques semaines que Warner Bros. visait Mark Rylance pour jouer Albus Dumbledore. Et désormais, un comédien se positionne en favori pour incarner autre personnage culte de l’univers Harry Potter : Severus Rogue.

… Paapa Essiedu favori pour jouer Rogue dans la série Harry Potter !

Alan Rickman a marqué les esprits avec son interprétation de Severus Rogue dans les films Harry Potter. Warner Bros. et HBO vont donc devoir trouver un acteur capable d’assumer la lourde tâche de lui succéder dans le rôle du professeur des potions. Or, selon les informations de Variety, les producteurs de la série ont une idée précise de l’acteur capable d’endosser un tel rôle. Ils courtisent ainsi Paapa Essiedu pour jouer Rogue.

paapa essiedu

Tout comme Mark Rylance, à l’heure actuelle, Paapa Essiedu n’a signé aucun deal pour jouer dans la série Harry Potter. Mais il est donc le favori pour devenir le nouvel interprète de Rogue. Le comédien anglais a déjà collaboré avec HBO pour la mini-série I May Destroy You, pour laquelle il a d’ailleurs été nominé aux Emmys dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Récemment, il est apparu au cinéma aux côtés de Saoirse Ronan dans The Outrun.

Ralph Fiennes veut voir Cillian Murphy incarner Voldemort

Si Mark Rylance et Paapa Essiedu acceptent de jouer respectivement Dumbledore et Rogue, le casting de la série Harry Potter commencera donc à prendre forme. Un nom a aussi récemment commencé à circuler pour incarner Voldemort : celui de Cillian Murphy. Il y a peu, Ralph Fiennes a approuvé ce choix. Mais au contraire de Mark Rylance et Paapa Essiedu, nous ne savons pas si l’acteur irlandais est voulu par les producteurs de la série.

Malgré cela, le casting du show avance donc bien en coulisses. Toutefois, la nouvelle adaptation de l’histoire imaginée par J.K. Rowling arrivera sur nos écrans un peu plus tard que prévu. Pour rappel, alors que HBO visait l’année 2026 pour la sortie de la première saison, celle-ci n’arrivera finalement sans doute qu’en 2027. Il sera également difficile pour la production de nous proposer une saison par an.