Série Watchmen : Damon Lindelof évoque finalement une possible saison 2

La série "Watchmen" aura marqué le monde de la télévision en 2019. Son créateur, Damon Lindelof, ne semblait pas vraiment partant pour une seconde saison. Mais son discours commence à changer et il se montre aujourd'hui ouvert à l'idée que quelqu'un prenne sa place pour s'en charger.

Pourquoi Watchmen est une grande série ?

L'année 2019 aura été belle sur le petit écran et la diffusion de Watchmen sur HBO a participé à provoquer ce ressenti. Cette création de Damon Lindelof, librement inspirée de l'oeuvre cultissime d'Alan Moore, a frappé les esprits par sa manière intelligente d'aborder l'univers, par ses envolées formelles et par sa construction narrative brillante. L'intrigue se situe de nos jours, dans l'Oklahoma. À la suite d'une vague de crimes perpétrés par des suprémacistes blancs à l'encontre de la police, les autorités ne font plus leur travail en toute sécurité. Angela Abar (Regina King), une justicière masquée, s'associe avec la police pour enquêter sur ce groupuscule nommé "La Septième Cavalerie". Une fois qu'on a dit ça de l'intrigue, on a posé le postulat de base mais à mesure que les épisodes s'enchaînent, on se rend compte que cette réinvention de Watchmen raconte bien plus que ça, tout en se positionnant chronologiquement comme une sorte de suite, avec de nombreux rappels à l'oeuvre originale.

Peut-être une suite mais assurément sans Damon Lindelof

La première saison est étonnante et se termine sur un épisode final de très haut niveau. Depuis, tout le monde se demande si une seconde salve d'épisodes verra le jour. Jusqu'ici, Damon Lindelof n'a jamais exprimé le désir de prolonger son travail. Il n'a même pas la moindre idée de ce qu'une suite pourrait raconter. En gros, la condition pour qu'on découvre une autre saison est que quelqu'un d'inspiré prenne la relève. C'est en tout cas ce que confirme l'intéressé dans une interview pour Collider :

Ce qui est le mieux pour Watchmen, cette chose que j'aime, c'est que quelqu'un d'autre puisse s'y mettre. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant que tout ce que je ferais pour avancer. À moins d'avoir une idée aussi importante que Tusla '21, je ne devrais pas le faire. Je veux créer l'espace pour que les gens se manifestent et disent : j'ai une idée.

Au sortir de la première saison, il planait un sentiment d'achèvement. Si la fin laisse évidemment en suspend le sort d'Angela et qu'on se doute qu'elle a désormais les pouvoirs de Dr Manhattan, on ne voit pas franchement ce qu'il reste à raconter par rapport à l'intrigue qui a été développée. Tout a été mené d'une main de maître et les réponses sur le passé et le présent ont trouvé des réponses satisfaisantes. On comprend donc que Damon Lindelof ne soit pas partant pour se lancer dans une nouvelle histoire. Sa saison n'a pas été pensée pour être une partie d'un tout plus grand et ça se ressent dans la construction. Elle a manipulé les éléments du roman graphique pour trouver sa propre voie, en ayant une vraie résonance politique et une singulière identité. Si quelque veut à son tour manier les codes de l'univers en partant sur une autre histoire, le plus intelligent serait de s'éloigner de tout ce qui vient d'être fait pour creuser sa propre voie.