Sex/Life : Netflix annonce la saison 2 de sa série sulfureuse

"Sex/Life" a cartonné cet été sur Netflix. Résultat, le service de streaming a décidé de renouveler la série avec Sarah Shahi, Mike Vogel et Adam Demos pour une saison 2.

Sex/Life a chauffé l'été

Cet été fut, entre autres, marqué par un nouveau succès pour Netflix avec Sex/Life. La série est arrivée sur la plateforme le 25 juin et a vite conquis les abonnés. On y suit Billie, une femme mariée qui commence à trouver sa vie de couple un peu trop monotone, surtout au lit. Le retour dans sa vie de son ex Brad va raviver désirs et fantasmes du passé.

La série a d'abord marqué les esprits pour son côté sulfureux mais également pour son sujet qui vise à parler du plaisir féminin. Mais s'il y a bien quelque chose dont on se souvient de la première saison, c'est cette scène dans la douche qui montre l'anatomie de Brad... La série a également permis à Sarah Shahi (Billie) et Adam Demos (Brad) de se rencontrer et de finir en couple à la ville.

Une saison 2 arrive

On pouvait se douter que Netflix n'allait pas lâcher un tel succès. C'est sans trop de surprise qu'on apprend, via Deadline, que Sex/Life reviendra pour une saison 2. Suite à cette annonce, la créatrice Stacy Rukeyser a exprimé sa joie dans un communiqué. Elle explique être fière que des femmes du monde entier se soient retrouvées dans cette histoire et puisse donc lui permettre de continuer à raconter l'histoire de Billie.

Sex/Life ©Netflix

Pour rappelle, la saison 1 se terminait sur un cliffhanger assez fou. Attention SPOILERS !!! Alors que Billie a longtemps essayé de garder son couple sur "la bonne voie", elle décidait dans les derniers instants d'assumer ses désirs. On la voyait alors débarquer chez Brad pour annoncer qu'elle n'allait pas quitter son mari, avant de lui lâcher : "à présent, baisse-moi". Une dernière phrase qui aura sans doute laissé les spectateurs sans voix !

La suite de Sex/Life arrivera prochainement. Netflix n'a pas encore annoncé de date de diffusion pour la saison 2.