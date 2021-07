Sex/Life sur Netflix : les ex d'Adam Demos viennent rétablir la vérité sur la scène de la douche

L'épisode 3 de la série Netflix "Sex/Life" continue de faire parler. Récemment, des ex d'Adam Demos sont venues apporter leur témoignage concernant le physique avantageux de l'interprète de Brad.

Retours sur expérience

Le mois dernier, nous vous parlions de la scène de nu de la série Netflix Sex/Life qui avait fait parler beaucoup de spectateurs. Prothèse ou bien doublure pour Adam Demos (Brad) ? La question avait brûlé les lèvres des fans et enflammé la toile. L’anatomie avantageuse venue érafler les yeux du mari jaloux (Mike Vogel) semblait n’avoir nécessité aucun des deux.

Après avoir récemment appris que Sarah Shahi et Adam Demos étaient en couple dans la vie, voilà qu'une poignée d'ex petites amies de l'acteur assurent que ce dernier est véritablement pourvu d'un attribut à faire pâlir Cooper. En effet, l’animatrice radio australienne Em Rusciano est revenue sur le sujet épineux dans son podcast Emsolation sur Spotify. Cette dernière a ainsi reçu de nombreux messages d’ex conquêtes de l'acteur.

Des témoignages assurant que l'ancien amant est bel et bien plus que gâté par mère nature. Cela étant dit, l’humilité de son interprète n'est clairement plus à prouver. Adam Demos n'avait en effet pas souhaité parler plus de son anatomie, laissant aux spectateurs le luxe de se faire leur propre idée sur la question.

C’est gonflé !

Adam Demos ne portait donc à priori pas de prothèse. Mais qu’en est-il de Sarah Shahi et de sa poitrine ? L’épouse et mère au foyer qui s’ennuie dans sa vie étriquée a elle aussi ses petits secrets. Pour autant Sarah Shahi n’a pas joué de mystères et a de suite révélé porter des prothèses mammaires à Entertainment Weekly. La raison ? Être raccord avec son personnage de maman allaitante.

Dans les flashbacks, à chaque fois que vous voyez mon personnage avec Brad, ce sont mes vrais seins. Ensuite, parce que je joue une mère qui allaite, je ne peux pas avoir les mêmes seins dans le présent. Alors oui, j'ai dû passer trois heures à poser des prothèses mammaires pour faire tenir ces ventouses. Billie (Sarah Shahi) - Sex/Life AMANDA MATLOVICH/NETFLIX © 2021

Une tranche de vie

Qui n’a jamais songé à ses amours déçues tout en étant en couple ? L’humain par nature repense au passé et a tendance à l’idéaliser. C’est entre autres ce que Sex/Life nous livre via l’histoire somme toute banale d’une mère de famille mariée. Billie fantasme sur son ex et hésite à saboter son mariage pour le retrouver.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la sulfureuse série Netflix est tirée de faits réels, et plus précisément basée sur les livres de BB Easton. Cette épouse et mère de famille nous fait part de sa vie satisfaisante mais pas totalement excitante. Elle revient ainsi sur ses histoires passionnelles avec quatre bad boys au fil de ses écrits. Des chapitres de sa vie désormais refermés qu’elle revit en image grâce à la série qu’elle apprécie grandement !