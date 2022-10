She-Hulk : une fin bien plus sérieuse était prévue pour la série Marvel

Depuis sa sortie sur Disney+ le 18 aout 2002, “She-Hulk” n’a cessé de provoquer le débat. Et ce n’est pas son épisode final qui dira le contraire. Pourtant, l’actrice principale Tatiana Maslany déclare qu’une autre fin était initialement envisagée pour le programme Marvel.

She-Hulk : la pire série Marvel ?

Nouvelle série Marvel disponible sur Disney+, She-Hulk partait initialement avec un bon a priori de la part des fans. En effet, le personnage est assez populaire, dispose d’une propension à briser constamment le 4ème mur (comme le fait Deadpool) et se présente comme l’héritier naturel d’Hulk, au cas où ce dernier quitte le navire. Malheureusement, dès les premières bandes-annonces du show, les critiques ne se sont pas fait attendre. Le principal reproche vient des effets spéciaux, jugés médiocres et indignes d’une production Marvel (qui nous a habitués à beaucoup mieux par le passé). Puis arrive la diffusion et les polémiques qui s’en suivent.

Entre les scores désastreux de la part du public sur Rotten Tomatoes (36% de notes au-dessus de la moyenne, ce qui est le pire résultat réalisé jusqu’ici par une série MCU sur Disney+), une séquence twerk lors de l’épisode 3 qui a fait vriller la twittosphère et un ton très décalé par rapport aux productions Marvel habituelles, She-Hulk n’a clairement pas fait l’unanimité. Et ce n’est pas notre rédaction qui vous dira le contraire.

Pire, son épisode final a plongé dans la perplexité bon nombre d’internautes. En effet, parmi la dizaine d’épisodes de la saison 1, l’épisode final est sans doute le plus complexe à analyser.

Une quantité de fins prévues

Pour rappel, cet épisode final était censé résoudre la plupart des intrigues de la saison. A commencer par la fameuse identité d’Hulkking, un véritable troll d’Internet qui était bien décidé à mener la vie dure à Jennifer Walters et son alter-ego géant. Sauf qu’après une quinzaine de minutes, la protagoniste décide de briser le 4ème mur comme jamais auparavant, estimant que ce season finale n’a aucun sens. She-Hulk se rend donc à Marvel Studios pour rencontrer un certain KEVIN (allusion à Kevin Feige) qui se révèle être une machine. S’en suit une discussion où Jennifer souhaite que certains éléments de cet épisode final soient modifiés. Complexe, on vous a dit…

Tatiana Maslany - She-Hulk ©Disney+

Dans une interview pour Entertainment Weekly, Tatiana Maslany revient sur cet épisode plus humoristique et méta qu’autre chose. Selon ses dires, une autre fin était prévue. Par ailleurs, l’équipe de la série avait travaillé sur 20 fins alternatives. L’actrice n’en a visionné que deux : celle qui a été retenue, et celle qui a été initialement prévue. Toutefois, selon Maslany, la fin retenue est la plus cohérente, par rapport à l’autre :

Cette version-là était très différente, un peu plus sérieuse et on voyait moins Jennifer. Il y avait plus de She-Hulk, donc c'était beaucoup trop cher. Et puis, il y avait une stratégie différente. Ce que j'aime dans la fin que nous avons choisie, c'est que nous retrouvons Jen avec le sentiment que KEVIN est son collaborateur et son égal, et que ses idées méritent le respect.

Au vu de la tonalité globale du show, ce choix apparaît assez logique. Cependant, on aurait été curieux de connaître plus de détails sur cette fin non retenue. Cela aurait permis un débat plus équitable pour que le public puisse juger par lui-même quel était le meilleur choix à faire.

Une idée de Kevin Feige présente dans l’épisode final

Truffé de surprises, cet épisode final de She-Hulk voit également le retour de Bruce Banner aka Smart Hulk. Toutefois, celui qui était parti sur la planète Sakaar en tout début de série, est revenu avec un surprenant invité : Skaar, son propre fils. Dans l’univers des comics, ce personnage existe réellement et ses aventures pourraient même s’avérer être un intéressant champ d’exploration pour les futures intrigues du MCU. Cependant, dans Entertainment Weekly, la créatrice de She-Hulk, Jessica Gao nous apprend que l’apparition de Skaar dans les dernières minutes de cet épisode est née du cerveau de Kevin Feige, et non d’elle :

Au début, quand nous avons parlé de la façon dont la saison devait se finir, nous nous disions : «Ce serait amusant si nous faisions un caméo à la toute fin de l’épisode, comme le MCU sait le faire. Ce serait trop cool. » Mais on a réalisé que cela dépendait de qui serait prêt à le faire, de sa disponibilité, et qu’au stade de l’écriture, nous n’aurions aucune garantie de leur capacité à le faire. C’est finalement Kevin lui-même qui a décidé que ça devait être Skaar, alors dirigez toutes les futures questions vers lui.

Nul doute qu’au vu de cet épisode final, il aura droit à de nombreuses questions. A commencer par savoir si She-Hulk rejoindra les Avengers au cinéma.