La suite de Shōgun le carton de Disney+ sera "plus sombre"

Grâce à son succès, "Shōgun" a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires. La saison 2 est en écriture et les créateurs promettent un deuxième chapitre plus sombre.

Shōgun : une mini-série qui continue

Shōgun a été un succès qu'on n'attendait pas forcément. Lancée sur FX et Hulu aux États-Unis et sur Disney+ en France, cette deuxième adaptation du roman éponyme de James Clavell a pourtant été validée par tout le monde. D'abord la presse, qui a même comparé le show à Game of Thrones. Pendant un temps, la série avait même une note de 100% sur Rotten Tomatoes. Puis, le public a aussi été au rendez-vous avec 9 millions de visionnages dans le monde entier en seulement dix jours.

Dès lors, même si Shōgun devait initialement être une mini-série, le show a finalement été renouvelé pour une saison 2. Les scénaristes ont pourtant adapté tout le roman de James Clavell avec les dix premiers épisodes. Ils devront donc trouver eux-mêmes quelle direction prendre, en espérant que cela ne dénature pas l'œuvre originale. Pour s'en assurer, les créateurs Justin Marks et Rachel Kondo ont raconté lors d'un événement (relayé par The Hollywood Reporter) qu'ils s'étaient rendus au Japon et ont visité plusieurs lieux de tournage pour s'imprégner du style de l'auteur de Shōgun. Leur but est donc de garder l'ADN du roman et d'en apporter une continuité qui parviendra à "conserver la même qualité".

Où en est la saison 2 ?

Bien sûr, la tâche n'est pas aisée, et les créateurs ont même présenté leur travail comme "un chaos créatif". Actuellement, ils s'enverraient tout un tas d'idée en verraient ensuite "ce qui fonctionne le mieux". Mais même s'ils n'ont pour l'instant, "pas de carte pour (les) guider", ils savent déjà comment terminer Shōgun. À l'annonce du renouvellement de la série, il avait été précisé que deux nouvelles saisons étaient en préparation. Ce qui permet aux auteurs d'avoir en avance la conclusion.

Nous savons où la série commence, où elle se termine, et qui fera partie du voyage. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur la deuxième partie pour être sûre d’atteindre le point que nous souhaitons aborder.

Concernant cette deuxième partie, qui est donc en écriture, on pourra s'attendre à voir un récit "plus sombre". Un choix logique d'après les créateurs de Shōgun.

La saison 2 est, comme souvent avec les seconds chapitres, plus sombre.

On ne sait pas encore quand cette saison 2 de Shōgun sera diffusée. Mais étant donné que l'écriture n'est pas encore terminée, il faudra probablement attendre encore plus d'un an. D'ici là, la saison 1 reste disponible sur Disney+.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+