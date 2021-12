Six Feet Under : une suite de la série culte est en préparation

La série américaine "Six Feet Under", diffusée entre 2001 et 2005, est considérée comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Bonne nouvelle pour les afficionados du show : une suite pourrait bien arriver le petit écran !

Six Feet Under : la mort leur va si bien

Pour la petite histoire, Alan Ball (True Blood, Banshee), le créateur de Six Feet Under, a pensé cette dernière après la mort de sa propre sœur : l'auteur-réalisateur a donc choisi de parler d'une thématique et d'un domaine bien particuliers ! Pari gagnant, puisque la série a incontestablement séduit les téléspectateurs comme les critiques en son temps de par son pitch pour le moins atypique. Ainsi, le programme s'ouvrait sur les membres de la famille Fisher, qui voyaient leur existence basculer à la mort - accidentelle - du patriarche. Ses deux fils devaient dès lors reprendre et gérer la société de pompes funèbres de ce dernier.

Preuve de l'immédiat succès du programme : son renouvellement pour une seconde saison directement après la diffusion du premier épisode de la série ! Fait assez rare pour être remarqué, les audiences du pilote de Six Feet Under ont manifestement plu à HBO, qui a tout de suite commandé une nouvelle salve d'épisodes.

Six Feet Under ©HBO

Pour l'anecdote, Alan Ball a tourné le premier épisode du show en un temps record. Ce dernier n'a ainsi eu que treize jours pour boucler le tournage de son pilote... alors qu'il n'était jusqu'alors jamais passé derrière la caméra ! Le créateur reconnaît volontiers avoir subi un stress phénoménal durant ces deux semaines de rush. Le show a également pu se targuer d'un casting cinq étoiles ! James Cromwell (Succession), Peter Krause (The Catch), Frances Conroy (Joker), Lauren Ambrose (Servant), Freddy Rodriguez (Ugly Betty) ou encore Mathew St. Patrick (NCIS : Los Angeles) incarnaient ainsi les personnes principaux de la série. Michael C. Hall, inoubliable dans le rôle de Dexter, tient aux côtés de Krause le rôle principal de Six Feet Under. La série d'Alan Ball n'est autre que sa toute première apparition à l'écran !

Six Feet Under : on remet le couvert ?

Ces derniers temps, il est très à la mode de concevoir des programmes gravitant dans l'univers de shows existants. On peut ainsi citer le reboot de Gossip Girl, la récente fin alternative de Dexter ou encore la sitcom à venir How I Met Your Father ! Six Feet Under ayant été un large succès en son temps - la série a remporté pas moins de neuf Emmys -, il est donc normal qu'HBO souhaite exploiter son univers un peu plus avant.

Six Feet Under ©HBO

Selon nos confrères du Hollywood Reporter, une série dérivée de Six Feet Under serait bel et bien dans les tuyaux de la prestigieuse chaîne américaine. En revanche, la nature de cette dernière n'est pas encore claire ! Si une suite semble être l'option privilégiée, d'autres options, comme un préquel ou carrément un remake du programme, ne sont pas totalement exclues. Aucun scénariste n'étant pour le moment attaché au projet, les fans de la série mère devront prendre leur mal en patience. A l'inverse, on sait qu'Alan Ball et les deux producteurs de Six Feet Under seront tous trois partie prenante du show à venir. Pour l'occasion, ils porteront la casquette de producteurs exécutifs du programme.

Alors, espériez-vous un retour de Six Feet Under sur le petit écran - et surtout, que voudriez-vous voir dans la série à venir ?